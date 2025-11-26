Hoera! Tanken wordt weer goedkoper!

En het is allemaal de schuld van Donald Trump!

Een maandje geleden werd je liter peut aan de pomp nog duurder door Donald Trump, maar nu is hij zo vriendelijk om weer voor een prijsdaling te zorgen. Toch superaardig van die oranje knakker!

Wat is er aan de hand? Nou, toen The Donald weer het Witte Huis veroverde, beloofde hij om binnen 24 uur vrede in Oekraïne te bewerkstelligen. Nou lijkt het erop dat die uitspraak meer metaforisch bedoeld was (hallo Rob Jetten), maar feit is dat Trump en zijn kornuiten het nog niet hebben opgegeven.

Tanken goedkoper!

Er is volgens de Verenigde Staten een overeenkomst in hoofdlijnen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Het land zelf en de Europese Unie hebben nog behoorlijk wat twijfels over het staakt-het-vuren, maar de oliemarkt neemt alvast een voorschot op een akkoord, zo meldt De Telegraaf.

Als de deal rondkomt kan het zomaar zo zijn dat er opeens een heleboel Russische olie en gas op de wereldmarkt komt. Dat zorgt nu al voor een daling van de olieprijs, terwijl er nog van niemand een handtekening onder welke overeenkomst dan ook staat. Dat wordt dus nu alvast goedkoper tanken!

OPEC doet ook een duit in het zakje

Mooie bijkomstigheid is dat ook het oliekartel OPEC en producenten als Rusland en Kazachstan aankomend weekeinde vergaderen over de productie. Deze landen hadden gezamenlijk al het plan om de olieproductie op te voeren, en in combinatie met de tot nu toe milde winter betekent dat ook goedkopere olie.

Kortom, als Trump en de OPEC zo doorgaan, dan kunnen we binnenkort weer lekker goedkoop tanken. Duurt wel even hè? Prijsverlagingen worden altijd later doorgevoerd dan prijsstijgingen…