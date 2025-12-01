Met deze laatste Bugatti is er weer een hoofdstuk gesloten

De allerlaatste Bugatti van zijn soort. Na 40 exemplaren is het klaar.

Dames en heren. Aanschouw. De allerlaatste Bugatti Bolide is afgeleverd en daarmee komt er een einde aan een van de meest extreme projecten uit de geschiedenis van het merk. Maar waar een deur sluit, opent een nieuwe. Met het Programme Solitaire hebben de Fransen vast weer genoeg nieuwe dingen te doen.

De laatste Bugatti Bolide

De Bolide is een track-only bolide. In augustus 2021 begon het avontuur met de vraag of de brutale Bolide-conceptcar ook écht gebouwd kon worden. Ja was het antwoord, maar wel exclusief voor het circuit. Slechts 40 exemplaren gingen er gemaakt worden en de allerlaatste is nu klaar.

Tussen 2021 en 2022 werd er tot in het kleinste detail geanalyseerd, doorgerekend en opnieuw getekend. In 2022 stond het design definitief vast en begin 2023 was de engineering afgerond. Duizenden uren werk, allemaal gericht op één doel: de ultieme hypercar neerzetten voor de gentleman driver die zijn vrije middagen graag op het circuit doorbrengt.

Dit is de laatste van de serie en natuurlijk is het een bijzonder exemplaar. Deze Bolide is besteld door een verzamelaar die al sinds jaar en dag deel uitmaakt van de Bugatti-familie. Hij wilde een auto die aansloot bij zijn eigen Type 35 én bij zijn Veyron Grand Sport, eveneens de laatste die ooit gebouwd werd. Maar natuurlijk! Het resultaat is een visueel eerbetoon aan Bugatti’s Franse racetraditie, uitgevoerd in ‘Black Blue’, ‘Special Blue Lyonnais’ en een interieur vol ‘Lake Blue’ Alcantara. Toe maar.

Aan de Bugatti Bolide-saga is nu een einde gekomen. 40 knotsgekke hypercars die circuits over de hele wereld onveilig mogen maken. Al moet je niet gek opkijken als een groot deel van die 40 exemplaren stof hapt in een parkeerkelder. Het zijn toch verzamelingsobjecten, dit soort Bugs. Gaaf is ‘ie wel. Doe mij dan toch maar zo’n praktische Bugatti Brouillard, kan je tenminste met een kenteken boodschappen doen of rijden naar de brunch.