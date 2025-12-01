Ruimste AMG-gezinsbeuker staat er nog wat ruiger bij

Leuk voor je vader, moeke, of eigenlijk gewoon het hele gezin.

Een groot gezin betekent niet automatisch dat er geen leuke auto meer op de oprit kan staan. De keuze is wat minder, maar je kunt nog steeds wat lekkers rijden. Een Mercedes-AMG GLS 63 bijvoorbeeld. En als je dat wil upgraden naar nog wat dikkers heeft Larte Design nu een nieuw pakketje bedacht.

Waar jij tussen de middag een pot pindakaas hebt opengetrokken voor je boterhammen, hebben ze bij Larte Design een pot carbon opengetrokken voor de Mercedes-AMG GLS 63. Optisch oogt de gezinsbeuker uit Affalterbach nog dikker. Lekker man.

Eigenlijk is het best ingetogen allemaal. Wat misschien maar goed is ook. Zeker hier in Europa is de GLS een grote auto om te zien. Als je daar ook nog aan gaat zitten plamuren wordt het gauw te veel van het goede. De grootste blikvanger is de nieuwe carbon motorkap, voorzien van twee luchtuitlaten die niet alleen voor show dienen, maar ook een beetje hitte wegpompen uit het motorcompartiment. De kap sluit opvallend netjes aan op het front, waar een extra splitter onder de originele bumper zorgt voor net dat tikkeltje meer agressie. Ook de randen van de luchtinlaten zijn nu bekleed met carbon.

De flanken van zowel de voorste als achterste wielkasten zijn breder gemaakt. Optioneel kun je een nieuwe set gesmede wielen krijgen, hoewel dit wel erg smaakgevoelig is. Het hoeft niet hè.

Achteraan zien we een carbon diffuser, nieuw gevormde uitlaateindstukken, een subtiele dakspoiler en wat extra koolstofaccenten op de bumper doen het geheel net even strakker ogen. Zeker zo in het zwart valt de tuning wat weg en kun je het subtiel noemen. Mooi? Nee, dat woord neem ik niet in mijn mond. Eerlijk gezegd vind ik het er niet uitzien op een GLS. Maar hey.

Alle componenten zijn TÜV-gecertificeerd dus je kunt met een gerust hard over de autobahn blaffen. Ook wel lekker, alle extra’s passen op de originele onderdelen. Je hoeft dus geen gaten te boren in het plaatwerk. Larte Design ziet je graag op de koffie komen voor een verbouwing van je Mercedes-AMG GLS 63. Maar of jij daar ook op zit te wachten?