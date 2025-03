Laat de nieuwe A6 staan voor de nog nieuwere Audi A5 PHEV!

Als je straks een nieuwe A5 gaat zien in Nederland, is het waarschijnlijk deze.

Audi liet heel wat stof opwaaien bij de presentatie van de nieuwe A6. Na het fiasco met de modelnamen bleek de nieuwe A6 nogal sterk te lijken op zijn broertje, de A5. We hebben de twee met elkaar vergeleken en kwamen tot de conclusie dat je erg goed moet kijken om de Audi’s te onderscheiden.

Een nieuw onderdeel waarop de twee van elkaar afwijken, is de keuze in aandrijflijn. Audi maakt vandaag bekend dat je de A5 binnenkort ook kunt bestellen met een plug-in hybride aandrijflijn. Dit geldt voor zowel de Limousine (sedan) als de Avant (stationwagen).

Audi A5 PHEV-aandrijflijnen

De A5 PHEV heeft verschillende keuzes in uitvoeringen en twee opties voor de krachtbron. In de basis is er altijd een 2.0-liter turbomotor met 252 pk die vast zit aan een zeventraps automaat. Het systeemvermogen is in alle op één mogelijkheid na 299 pk en gaat naar alle wielen. Het koppel bedraagt 450 Nm, het sprintje naar 100 km/u gaat in 5,9 seconden en de topsnelheid is 250 km/u. Ook fijn voor de Nederlandse caravanliefhebbers: de A5 is een prima vakantieauto. De Limousine en Avant kunnen 1.900 geremd trekken (750 kilo ongeremd).

Deze specificaties gelden voor de Pro Line, Advanced Edition en S edition. Maar er is ook nog een S edition Competition. Ook deze uitvoering heeft de plug-in hybride opstelling met een 2.0-liter turbomotor en een elektrische hulpmotor, maar dan met een gecombineerd vermogen van 367 pk. Dat is net zo sterk als de sterkste S5. Het koppel stijgt mee naar 500 Nm en het sprintje naar 100 km/u gaat in 5,1 seconden. De topsnelheid blijft wel begrensd op 250 km/u.

Elektrisch rijden met de A5

De elektromotor van de Audi A5 PHEV trekt stroom uit een 25,9-kWh grote batterij. Daarvan wordt maar 20,7 kWh gebruikt. Het ding van 0 naar 100 procent opladen duurt met een 11 kW AC-lader 2,5 uur. Helemaal vol zou je er 108 kilometer elektrisch mee kunnen rijden. Da’s prima, maar daarmee komt de A5 plug-in hybride nog niet in de buurt van de A3, Passat of andere PHEV’s met de grootste actieradius.

Rijdend moet de A5 een zuinigheidswonder zijn. In principe rijdt ie zolang mogelijk volledig elektrisch. Op basis van de routebeschrijving kan ie ook zelf bepalen wanneer de A5 het nodig vindt om de plofmotor aan te slingeren.

Gunstige prijs van de Audi A5 PHEV

Eerst som ik de verschillende prijzen per uitvoering op. Daarna zal ik er verder op ingaan.

A5 Limousine e-hybrid quattro Pro Line: € 57.490

A5 Limousine e-hybrid quattro Advanced: € 59.490

A5 Limousine e-hybrid quattro S edition (299 pk): € 61.490

A5 Limousine e-hybrid quattro S edition Competition (367 pk): € 71.990



A5 Avant e-hybrid quattro Pro Line: € 59.490

A5 Avant e-hybrid quattro Advanced: € 61.490

A5 Avant e-hybrid quattro S edition (299 pk): € 63.490

A5 Avant e-hybrid quattro S edition Competition (367 pk): € 73.990

Voor de oplettende kijker: inderdaad, de Avant is standaard € 2.000 duurder dan de Limousine-versie. Vergelijk je de prijzen met de al bestaande benzine-A5, dan is de plug-in hybride bijzonder interessant voor Nederlandse A5-kopers. Zo betaal je voor de PHEV-instapper € 500 meer dan de benzine-beginner. Daarvoor krijg je 149 pk bovenop de 150 pk van de benzine-A5 en bespaar je benzinekosten omdat je elektrisch kunt rijden.

Concurrentie van de plug-in hybride A5

We kunnen verschillende concurrenten voor de A5 PHEV uitlichten. Natuurlijk moeten we kijken naar het soortgelijke aanbod van BMW en Mercedes. Daar is de A5 aan gewaagd. De 3-Serie is ietsjes slapper en komt elektrisch net wat minder ver dan de A5, maar is wel goedkoper. De C-klasse maakt het de A5 wel een stuk lastiger. Die ietsjes sterker en goedkoper is en die elektrisch ook nog eens verder komt dan de Audi.

Kijken we verder, dan valt op dat de topversie van de VW Passat met de instapmotor precies even duur is als de A5-instapper. Ga je echter wat omhoog in de krachtbron (272 in plaats van 204 pk) dan betaal je € 60.490 voor de Passat. Ongeveer hetzelfde geldt voor de Volvo V60: de instapper is goedkoper en minder sterk, pak je de duurste dan kost ie weer te veel. Dan kun je beter de instap-A5 PHEV kopen, toch?

BMW 330e Sedan (292 pk, 97 km range): € 57.198,10

Mercedes C 300 e Business Solution (313 pk, 115 km range): € 57.388

Audi A5 Limousine e-hybrid quattro Pro Line (299 pk, 108 km range): € 57.490

(299 pk, 108 km range): Volkswagen Passat R-Line edition (204 pk, 124 km range): € 57.490

Volvo V60 Ultra T8 AWD Plug-in Hybrid (310 pk, 92 km range): € 61.995

Overmorgen (donderdag 27 maart) verschijnt de A5 PHEV in de Audi-configurator. Ergens in mei zouden de eerste Nederlandse leveringen moeten plaatsvinden. Ga je er eentje bestellen of wacht je liever op de A6 Limousine?