Renault gaat Tesla achterna met eigen laadnetwerk

De snelladers van Renault worden nog sneller dan de Tesla Superchargers ook. Al heb je daar niet zoveel aan.

Tesla is tot nu toe het enige automerk dat geheel op eigen houtje een laadnetwerk uit de grond heeft gestampt. Er zijn wel verschillende merken (o.a. Audi, Mercedes, Porsche, Kia, Hyundai) die een aandeel hebben in Ionity, maar dat is toch anders.

Renault maakt vandaag bekend dat ze á la Tesla een geheel eigen laadnetwerk op gaan tuigen. Dit doen ze onder hun nieuwe label Mobilize, wat ze vorig jaar in het leven hebben geroepen. Naast Twizy-achtige stadsautootjes komt Mobilize dus ook met een eigen laadnetwerk.

Mobilize wil medio 2024 verspreid over Europa 200 laadstations hebben gerealiseerd. Daarbij hanteren ze de strategie ‘eigen land eerst’, want 90 daarvan zullen in Frankrijk staan. Dat kan op zich geen kwaad, want de dekking in Frankrijk laat nog wat te wensen over. Dat heeft onze hoofdredacteur aan den lijve ondervonden tijdens zijn vakantie met de EQB.

Qua locaties is het redelijk makkelijk voor Mobilize, want ze maken voor een groot deel gebruik van bestaande Renault-dealers. Daarbij maken ze specifiek gebruik van dealers op gunstige locaties, wat concreet betekent: op minder dan vijf minuten van de snelweg.

Bij de snellader kun je ook echt snelladen, want Renault – of eigenlijk moeten we zeggen Mobilize – belooft laders met een laadvermogen van 400 kW. Zo snel kan nog niet één EV laden op dit moment, maar daarmee zijn ze in ieder geval voorbereid op de toekomst. Op ieder laadstation zullen zes snelladers te vinden zijn.

Mobilize zorgt er ook voor dat de EV-rijders zich niet dood hoeven te vervelen tijdens het laden. Bij de snellaadstations van Mobilize komt namelijk een speciale ‘onspanningsruimte’. Hier kun je bijvoorbeeld een kopje koffie gaan drinken, je laptop aan de opladen hangen en een beetje chillen. Er is zelfs een game console aanwezig. Wat wil je nog meer?

Je vraagt je wellicht nog af of het Mobilize-laadnetwerk exclusief is voor Renault. Dat is niet het geval, bij Mobilize is iedereen welkom. Dit doen ze omdat ze “mobiliteit schoner willen maken”. En natuurlijk omdat er op deze manier het meeste aan te verdienen valt. Uiteraard komt er ook een Mobilize-laadpas, waarmee je tegen lagere tarieven kunt laden.