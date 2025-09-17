Wees als Michel Perridon en koop je eigen one-off Bugatti

Jij krijgt nu ook de kans om een one-off Bugatti te kopen. Het design ligt al wel vast.

Wat gaaf hè. Rotterdammert Michel Perridon die de nodige miljoenen aftikt voor zijn eigen Bugatti Brouillard. Onderdeel van een nieuw one-off programma van Bugatti. Maar het is zeker niet de eerste keer dat het Franse merk een one-off bouwt. Herinner jij je de La Voiture Noire nog?

In 2019 onthulde Bugatti de one-off La Voiture Noire. Een koper mocht zich voor 16,9 miljoen euro eigenaar noemen van het zwarte gevaarte. De auto was een ode aan de de Type 57 SC Atlantic en gebaseerd op de Chiron. Dat betekent de W16 met vier turbo’s en 1.500 pk aan vermogen.

Je zou verwachten dat zo’n one-off tot in lengte van dagen in een verzameling zal blijven, maar dat is dus niet zo. Oorspronkelijk werd de auto gemaakt in opdracht van een Zwitserse verzamelaar. Nu, ruim vijf jaar later, is hij voor het eerst te koop. De verkoop loopt via SBX Cars in samenwerking met Broad Arrow. Eerstgenoemde is een bedrijf van Supercar Blondie, dat zal vast een lampje doen branden.

Door de naam van Broad Arrow, het bekende veilinghuis, eraan te verbinden wekt het nog enige vorm van vertrouwen. Anders klinkt het allemaal wel erg random voor een auto van 17 miljoen.

De verkoopt verloopt wat geheimzinnig, zoals je van dit type auto mag verwachten. Geïnteresseerden moeten zich registreren en een uitnodiging aanvragen om überhaupt mee te dingen. Er zal ongetwijfeld de nodige interesse zijn, je krijgt niet elke dag de kans om een one-off Bugatti te kopen. Hè mies?

Gezien de inflatie en het one-off karakter zal de verkoopprijs ongetwijfeld hoger liggen dan de oorspronkelijke 17 miljoen dollar. Maar dat komen we misschien wel nooit te weten. De huidige eigenaar heeft er Zwitserse platen op zitten. Als er een ander kenteken op komt weet je in elk geval dat de hypercar succesvol verkocht is.

Via supercarblondie