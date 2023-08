En daarmee bedoelen we niet zomaar een aanvullende rijopleiding, maar eentje als je een supercar wil besturen…

Deze lezersvraag is niet zomaar bedacht, maar heeft alles te maken met een bericht van eerder op de dag. Het tragische ongeval waarbij een BMW M8 crashte en waarbij een dode en zwaargewonde vielen te betreuren.

In de comments onder dat bericht wordt al veel gesproken over hoe raar het eigenlijk is dat je zonder aanvullende rijopleiding in een snelle auto mag stappen. Even daargelaten of dat in bovenstaand geval ook is gebeurd, daar weten we uiteraard niets van.

Aanvullende rijopleiding verplichten?

Feit is dat de auto’s de laatste jaren steeds sneller zijn geworden. En dat komt heus niet alleen door de pk-wedloop die de Duitse Drie hebben geïnitieerd een aantal jaar geleden, maar vooral ook door de elektrische auto’s.

Een beetje Tesla zit in 3 seconden op de 100 en de tussenacceleratie is zo mogelijk nog indrukwekkender. Maar daar mag je gewoon in gaan rijden als je je B-rijbewijs hebt gehaald. Zonder aanvullende rijopleiding.

Maar ook een simpele Volkswagen Golf kun je tegenwoordig krijgen met 300 PK of meer, en met wat tuning fok je zo’n ding op tot ver boven de 400 pk. En nogmaals, daar mag je als 18-jarige gewoon instappen als je net je rijbewijs hebt gehaald.

Bij motoren is het al geruime tijd anders, daar zijn 3 categorieën in het rijbewijs, van licht naar heel zwaar en extreem snel. En dus kun je eigenlijk al spreken van een aanvullende rijopleiding.

Kortom, eigenlijk is het van de zotte dat je zonder enige extra training gewoon een Lamborghini, Ferrari of BMW M8 kunt huren. Want het gaat gewoon té vaak mis. Daarom dus de lezersvraag; moet een aanvullende rijopleiding verplicht worden als je een snelle auto wil rijden?

Wij neigen stiekem naar ja. Benieuwd wat jij hierop te zeggen hebt!