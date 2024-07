Mercedes-Benz CLE Cabriolet – test en video

We hebben nog nauwelijks zomer gehad, maar dat is misschien een nog betere reden om voor de Mercedes-Benz CLE cabriolet uit de test te gaan.

Zonnepanelen bezitters weten het inmiddels: de zon laat zich nog amper zien in ons kikkerlandje. Een cabriolet lijkt dan het laatste wat je moet aanschaffen, maar niets is minder waar. Een kleine blik in de verkoopstatistieken verklaart een en ander. In de zuidelijke landen (Spanje, Portugal, Italië) worden nauwelijks cabrio’s verkocht, maar in de UK en Scandinavië lusten ze er wel pap van.

Ieder zonnestraaltje moet benut worden en zoals jullie weten, schijnt de zon vooral als jij moet werken. Of als je op weg bent naar je werk en dus moet de kap los kunnen. Mercedes zou bovendien Mercedes niet zijn als ze de CLE cabriolet vol hadden gestopt met slimmigheden het dakloos rondrijden zo prettig mogelijk te maken.

Wat is een CLE dan weer

De premium fabrikanten hebben de afgelopen jaren letterlijk tientallen carrosserievarianten gehad, dus het is altijd wat lastig geweest om bij te houden wat wat is. Voor klanten, verkopers en de fabriek bleek het ook allemaal wat overkill, dus is Mercedes-Benz nu weer wat aan het snoeien in de prijslijst.

Ooit had Mercedes-Benz een heel arsenaal aan cabrio’s. Oervader is de Mercedes-Benz SL-klasse (die ooit als 300SL Gullwing startte), de kleine broer SLK vertoefde ooit nog in de Autoblog Garage, maar ook het dak van de G-klasse kon eraf (ook als Maybach). Nu we het toch over Maybach hebben, met Sjoerd van Stokkum deden we ooit een rondje in de peperdure Maybach 62S Landaulet. Dan waren er ook de meer modale C-klasse, E-klasse en S-klasse cabriolet. Het zou me niet verbazen dat er ook nog een prototype CLA- of A-klasse cabriolet prototype is geweest.

Das war einmal, want de CLE Cabriolet vervangt zowel C- als E-klasse cabriolet. En de S-klasse cabriolet is ook stilletjes uit de prijslijst verdwenen.De C-klasse en E-klasse cabriolet vinden hun gezamenlijke opvolger in deze CLE. Blijkbaar was het nodig om een nieuwe naam te kiezen, waarbij het verwarrend is dat CLA en CLS beiden vier deuren hebben en deze CLE niet.

Qua styling is er niet veel verandert, Mercedes-Benz heeft het patent op het bouwen van elegante coupés en cabrio’s. De CLE heeft een lange wielbasis, ver naar voren geplaatste en sterk hellende A-stijl, korte overhang voor, lekker grote velgen en een Shark Nose.

Motoren

Ooit had een beetje Benz een smeuiige zes- of achtcilinder in het vooronder, maar ook hiervoor geldt: “Das war einmal”. Veel van de CLE’s die je zult zien rondrijden hebben een viercilinder onder de lange motorkap en er komt zelfs een PHEV-versie aan.

Mercedes-Benz biedt voor de CLE de keuze uit de motorenfamilie FAME (Family of Modular Engines) , zescilinders passen overigens ook in het vooronder. Alle motoren zijn mild hybrids met een geïntegreerde startdynamo van de 2e generatie en een 48V-boordnet.

De versie die we het minst gaan zien in Nederland is ongetwijfeld de 200 pk sterke CLE 220d. Bij de benzines zijn er nog de CLE 53 AMG 449pk/ 600 Nm, CLE 450 381pk/ 500Nm en de CLE 200 204pk/ 320Nm.

De CLE 300 Cabriolet 4Matic uit de test

Vreemd genoeg kiest Mercedes-Benz om de CLE 300 Cabriolet alleen met de 4Matic vierwielaandrijving te leveren. Wellicht is dat toch het verkoopsucces van de cabriolet in oorden waren de zomers helemaal niet zo zonnig en de winters wel streng zijn.

De tweeliter turbo heeft ook weinig moeite met de CLE cabriolet. Het mildhybride tijdperk begint namelijk zijn vruchten af te werpen. De ISG (starter-generator) levert 17 kW/23 pk en 200Nm en die is op strategische momenten beschikbaar. Zoals bij het wegrijden of de tussensprint. De eerste duw komt sneller dan verwacht, waarna de verbrandingsmotor als het ware bijspringt.

Totaal heeft de Mercedes-Benz CLE 300 Cabriolet een vermogen van 258pk en een koppel van 400 Nm. De sprint naar de 100 duurt dan ook maar 6.6s en de topsnelheid is 250 km/u.

Een geniale cabriolet

Klapperende of lekkende cabrio-kappen komen we al heel lang niet meer tegen, maar wat Mercedes-Benz van de CLE cabriolet weet te maken is weer de volgende stap. Voor de akoestische stoffen kap mag er uit drie kleuren worden gekozen: zwart, rood of grijs. Tamelijk briljant is hoe snel de kap opent en sluit: het hele balletspel is binnen 20 seconden afgerond en kan tot een rijsnelheid van 60 km/h worden uitgevoerd.

Enigszins voor lul rijd je er wel mee, maar het is wel erg effectief tegen turbulentie in de cabine. Ik het het over de AIRCAP. Die bestaat uit twee elementen. Het automatische windscherm achter de achterste hoofdsteunen vermindert de turbulentie en gehannes met in- en uitklappen is uit het verleden.

Daarnaast monteert Mercedes-Benz een klein spoilertje op de voorruit. Die leidt de luchtstroom over het hoofd van de inzittenden, maar fraai oogt het niet. Gelukkig kan je er ook voor kiezen om deze in te klappen met een druk op de knop.

Dan is er nog de AIRSCARF die als een sjaal zorgt voor warmere luchtstroom rond de nek en keel van de voorste inzittenden. Te warm is echter ook niet lekker, dus is er een speciale coating voor de bekleding die de infraroodstralen van de zon reflecteert. Hierdoor blijft het leder tot 12° koeler in direct zonlicht dan onbehandeld standaardleder.

Prijs, concurrentie en conclusie

Mercedes-Benz kan het nog steeds: elegante en erg fijne cabrio’s bouwen. Dankzij de EU (elektrificatie en de strenge veiligheidseisen) verdwijnen veel van de snoepjes uit de showroom, dus we zijn blij dat de CLE Cabriolet er nog is.

Classy, but costly. Het gaat nog steeds op voor Mercedes-Benz. De Mercedes-Benz dealer vraagt minimaal 80 mille voor de CLE Cabriolet. Heel veel alternatieven zijn er niet meer: zo’n beetje alleen de Duitse merken bieden nog cabrio’s aan. Bij Audi kan je terecht voor de A5 en BMW heeft de 4-serie cabriolet nog in de prijslijst. De CLE cabriolet is zonder twijfel de mooiste van dit drietal en is stiekem ook een maatje groter.