Nieuw project van Porsche is… ijsjes

Ja, dat lees je goed. Porsche werkt samen met een ijsjesmerk om ijsjes op de markt te brengen. De enige Porsche waar je aan moet gaan likken.

Komende zondag is het National Ice Cream Day in de VS. Wie denkt dat deze ‘feestdag’ geen link kan hebben met auto’s, heeft het mis. Porsche brengt namelijk ijsjes op de markt. Waarom, hoe, wat en nogmaals waarom: we proberen het uit te leggen.

Porsche ijsjes

Laten we eens beginnen met ‘hoe’: in samenwerking met het Amerikaanse ijsbedrijf Pretty Cool. Deze ijszaak in Chicago is gespecialiseerd in bijzonder ijs: een perfecte kandidaat om eens uit te pakken samen met Porsche. Ook de ‘wat’ vraag is vrij simpel: vijf edities ijsjes van Porsche, in een mooie Porsche verpakking en binnenkort beschikbaar in de VS.

Kleuren

Dan de ‘waarom’ vraag: waarom brengt Porsche ijsjes op de markt? Omdat marketing, maar er zit wel een geinig verband tussen ijsjes en de auto’s die op de verpakking staan. Vijf modellen uit de geschiedenis van Porsche met een kleur die vernoemd is naar etenswaren. De etenswaren in kwestie zijn dan ook de ingrediënten van de ijsjes. We nemen ze even snel met je door.

Porsche 356

De eerste is ook echt de eerste: de Porsche 356, de allereerste sportauto van Porsche. De rode kleur op de 356 heette ‘Strawberry Red’. Dit roomijsje heeft een harde buitenlaag van, hoe kan het ook anders, aardbeien. En geen synthetische rotzooi: het gaat om echte diepgevroren aardbeien.

Porsche 911 (964)

De Porsche 911 van de 964-generatie werd geleverd in de frisse kleur Mint Green. Het laat zich dus vrij snel raden welke smaak ijsjes Porsche heeft gebruikt voor de 964. Inderdaad, cookies and creme met een buitenlaag van chocolade en mint. Voor de fijnproever, al is de mintgroene verpakking wel erg cool. Woordgrap onbedoeld.

Porsche 911 (997)

De tweede en laatste Porsche 911 uit de serie is een wat modernere, de 997. Die kwam beschikbaar in Macadamia Metallic, vernoemd naar de macadamianoot. Bij dit ijsje is de buitenlaag ‘macadamiakleurig’, voornamelijk door chocolade, en zal je de nootjes vooral merken in het ijsje zelf. Wie had dat gedacht, foodcritic-achtige praat op Autoblog.

Porsche Boxster (981)

Iets recenter vinden we de Porsche Boxster van de vorige generatie. Een prominente kleur daarvoor is Lime Gold Metallic. Deze heeft de smaak van de in Amerika bekende ‘Key Lime Pie’ met een buitenlaag van karamel. Wel goudkleurig, natuurlijk.

Porsche Taycan

De laatste is een hele recente, de momenteel nog configureerbare kleur Frozen Berry Metallic op de Porsche Taycan. Ook in dit geval is de zwarte framboossmaak van het ijsje lekker vanzelfsprekend, maar het maakt de variatie wel compleet.

Je kunt zeggen wat je wil over de Porsche ijsjes, maar ze zorgen wel voor één van de meest smaakvolle artikelen die we hebben gemaakt recent. Helaas is het dus wel een exclusief product voor de VS en lijkt bestellen naar Europa een lastige taak. Gelukkig hebben we de plaatjes nog.