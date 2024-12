Het is toch niet over en uit voor ’s werelds beste stoelenbouwer

We mogen toch gewoon weer lekker zitten in onze sportauto’s, want stoelenbouwer Recaro komt er (hopelijk) weer bovenop.

Afgelopen zomer was er een keiharde realiteit voor het stoelenmerk Recaro. Dit welbekende merk dat naast hun race- en aftermarketassortiment ook OEM’s veelal van stoelen voorziet, ging failliet. Tenminste, ze startten de procedure die je in gaat als je geld op is en je schulden te hoog zijn. Daarmee mag je technisch gezien stellen dat je als bedrijf failliet bent, maar het is niet het einde. Sterker nog: het brengt een merk als Recaro in de publiciteit. Misschien wist je wel helemaal niet dat het slecht gaat met het stoelenmerk. Potentiële investeerders zien het ook, en als iemand een goed plan (en geld) heeft, kan je het merk een nieuwe impuls geven.

Recaro komt terug

Je raadt het al door de titel: dat laatste is gebeurd. Volgens PistonHeads heeft een Italiaanse firma genaamd Proma Group een nieuwe sloot geld erin gepompt. Daarmee zou de productie van het stoelenmerk hervat kunnen worden in januari. Bovendien wil Proma ervoor zorgen dat de structuur hetzelfde blijft. Dat is goed nieuws voor de medewerkers in Stuttgart, om hun baan mooi te behouden. Proma is overigens niet ‘bekend van iets’, maar profileren zichzelf wel als leider in de automotive sector voor productie van componenten. Dan is Recaro een prima bedrijf om aan je portfolio toe te voegen.

Aanhangsels

Daarmee is het bedrijf dus in theorie gered, wat eveneens betekent dat OEM’s die Recaro-stoelen gebruikten ook weer verder kunnen. Zo heeft het faillissement van Recaro wel of niet invloed gehad op Ineos die ineens niet meer verder konden. Proma meent dat ze hun sterke krachten met een sterke naam combineren. Overigens gaat dit alleen om Recaro in Duitsland, en niet de ‘aanhangsels’ in Japan, de VS en hun gamestoelenreeks. Alles is dus weer wel in stoelenwereld.