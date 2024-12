Het is zover: de Chinezen zijn productie in Europa gestart

Made in China? Vanaf nu kun je ook Chinese auto’s kopen die ‘Made in Europe’ zijn.

Hoe kun je als Chinese fabrikant de importtaks op Chinese auto’s omzeilen? Dat is natuurlijk heel simpel: door auto’s in Europa te bouwen. Dat is misschien makkelijker gezegd dan gedaan, maar de eerste Chinese auto’s rollen nu al van de band op Europese bodem.

De primeur is voor Chery. Dit is een van de grote Chinese concerns, dat uiteraard een heel scala aan merken voert. Tot voor kort waren ze nog niet zo actief in Europa, maar nu gaan ze de Europese markt bestormen met de merken Jaecoo, Omoda en Exlantix. En ja, die komen ook naar Nederland. We kunnen niet wachten.

De eerste in Europa geproduceerde auto is echter wéér een ander merk, namelijk Ebro. Deze is uitsluitende bedoeld voor de Marok… eh… Spaanse markt. Deze auto wordt nog niet volledig in Europa geproduceerd, het gaat slechts om de assemblage.

Dit gebeurt in de voormalige Nissan-fabriek in Barcelona. Hier rolden sinds de jaren ’80 onder meer de Nissan Patrol, Terrano en Pathfinder van de band. Ook zijn hier honderdduizenden bedrijfswagens geproduceerd. Hier werd namelijk niet alleen de Nissan Primastar gebouwd, maar ook diens Renault- en Opel-broertjes (de Trafic en de Vivaro).

Inmiddels is de fabriek dus in Chinese handen. Voor nu worden er alleen Ebro’s in elkaar geschroefd, maar binnenkort zal hier ook de Omoda E5 (zie boven) van de band rollen. Deze auto zal echt volledig ‘Made in Europe’ worden, niet alleen assemblage dus.

De Omoda E5 is een volledig elektrische cross-over (wat anders?), met een WLTP-range van 430 km. Aangezien er geen importheffingen bovenop komen, gaan we er vanuit dat deze auto scherp in de markt wordt gezet. Het Nederlandse prijskaartje is op dit moment nog niet bekend.