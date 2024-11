Hoera! De EU gaat Europese automerken een handje helpen

Dat werd tijd.

Ergens is het best bijzonder dat we zo het nieuws rondom het Europese Parlement zo weinig volgen. Wist je bijvoorbeeld dat het continentale parlement ging stemmen over een nieuwe Commissie? Wij ook niet. De uitkomst is ook al bekend. Ursula von der Leyen blijft aan als voorzitter en viert dat met een speech. Hierin belooft ze dat de EU een helpende hand zal bieden aan Europese automerken.

EU wil samenwerken

Concreet wil Von der Leyen om de tafel gaan zitten met autofabrikanten en ”een strategische dialoog” organiseren. Ze zegt: ”De dialoog en de follow-up ervan zullen onder mijn leiding staan. We zullen alle belanghebbenden rond de tafel brengen. Om naar elkaar te luisteren. En om samen oplossingen te bedenken terwijl deze industrie een diepe en ontwrichtende transitie doormaakt.”

Von der Leyen benadrukt hoe belangrijk de autobranche voor ons continent is. ”De Europese auto-industrie is een Europese trots. Miljoenen banen zijn ervan afhankelijk. En samen moeten we ervoor zorgen dat de toekomst van auto’s in Europa zal blijven worden gemaakt.”

Fabrieken die dreigen te sluiten, medewerkers die protesteren, kelderen financiële resultaten: het mag duidelijk zijn dat fabrikanten in Europa het erg lastig hebben. Dat lijkt voor een deel te liggen aan de trage EV-transitie. Die transitie werd dan weer deels aangejaagd door EU-doelstellingen voor 2035 en 2050. In 2035 mogen er geen nieuwe benzineauto’s meer verkocht worden. 15 jaar later moet er helemaal geen broeikasgas meer uitgestoten worden. Deze en meer verduurzamingsplannen staan in de zogeheten Green Deal.

De oplossing ligt voor de hand

Doordat de elektrische auto’s nog niet goed genoeg aanslaan, belanden steeds meer EV-plannen van automerken in de ijskast. Als de EU echt wil helpen om Europese automerken overeind te houden, worden de doelen in de Green Deal versoepeld. Dit zullen de Europese automerken vast wel aandragen bij de EU. Toch is dat niet het doel van de nieuwe commissie.

Von der Leyen zegt hierover in haar speech: ”Ik wil duidelijk zijn: we moeten en zullen de doelen van de Europese Green Deal blijven nastreven.” Dat zou betekenen dat we de 2035-maatregel gewoon houden. Maar gelukkig zet de voorzitter, de deur op een kier: ”Als we succesvol willen zijn in deze transitie, moeten we wendbaarder zijn en mensen en bedrijven beter begeleiden.” Ze lijkt dus wel bereid te zijn om te luisteren naar merken VW, BMW en Porsche.