Uitslag Formule 1: Grand Prix van Abu Dhabi 2019

Het F1 seizoen van 2019 rijdt in de zandbak de donkere winternacht in. Maar wie begint de winter als winnaar?

Hai ik ben @jaapiyo en ik ben verslaafd aan cijfers. Voor de elfde keer wordt dit jaar de Grand Prix van Abu Dhabi verreden op het fonkelende Yas Marina circuit. In eerste instantie was Sebastian Vettel nog de koning van de zandbak. Hij won de eerste editie en de race van 2010. Vooral die laatste was memorabel, omdat de strijd om de wereldtitel destijds beslist werd in Abu Dhabi. Voorafgaand aan de race hadden Webber en Alonso nog de beste papieren om kampioen te worden, maar er ontvouwde zich een klassieke ‘als twee honden vechten om een been, dan gaat de derde er mee heen’. Webber had de snelheid niet, maar Ferrari en Alonso focusten zich volledig op het verslaan van de Ozzie. Uiteindelijk beten beiden zich stuk op niemand minder dan Vitaly Petrov, terwijl Vettel vooraan onbedreigd naar de zege en zijn eerste titel rolde.

In 2011 won Hamilton de race, toen nog voor het team van McLaren-Mercedes, waarna Raikkonen liet blijken dat hij nog altijd heel goed wist wat hij deed met de Lotus in 2012. In 2013 pakte Vettel nog een zege voor Red Bull Racing, maar sindsdien is het Mercedes voor en Mercedes na in Abu Dhabi. De Silberpfeile zijn ongenaakbaar op het Oosterse Tilke-paleis.

De kwalificatie van gisteren (verslag) gaf ons niet veel aanleiding om te denken dat het dit jaar anders zal zijn. Hamilton zette zijn W10 soeverein op pole, terwijl secondant Bottas naar de tweede plek ging. Enige nadeel voor de zilveren is dat Bottas vandaag niet van die plaats zal starten. Na het ploffen van zijn motor in Brazilië was de Fin al verzekerd van een gridstraf, maar op de vrijdag kwamen daar nog de nodige problemen bij, waardoor BOT vandaag als allerlaatste van start gaat.

Verstappen was gisteren de nummer drie, maar dat betekent dat hij vandaag dus naast Hamilton staat op de grid. Achter hem staat Charles Leclerc, die nog met Max in gevecht is om de derde plek in het WK. Charles heeft echter nog voor de start van de race een donkere wolk boven zijn hoofd hangen, want zijn team heeft wellicht gesjoemeld met de hoeveelheid brandstof in zijn auto. Hoe dan ook: zowel voor Max als voor Charles geldt dat als ze iets willen aanvangen tegen Hamilton of tegen elkaar het waarschijnlijk bij de start moet gebeuren. Zorgt dat meteen voor spektakel?

Start

Om maar meteen het antwoord op deze prangende vraag te geven: nee. In tegenstelling tot bij andere recente races komt Verstappen niet geweldig van zijn plek. Het is net voldoende om Leclerc van het vege lijf te houden, maar Hamilton is meteen weg. De op zachte banden gestarte Vettel kan ook niet direct voordeel halen uit zijn rode rubber. Seb kent wel een goede start, maar neemt na wat er in Brazilië gebeurde opzichtig wat extra marge ten opzichte van teamgenoot Leclerc. Een nieuwe touché zou natuurlijk funest zijn voor de Duitser.

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ LIGHTS OUT IN ABU DHABI! Hamilton retains his lead as Leclerc moves into P2 ahead of Verstappen#AbuDhabi2019 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/nmbGMosg1w — Formula 1 (@F1) December 1, 2019

In het achterveld is het weer eens gezellig duwen en trekken. Gasly trotseert de gevaren van de buitenbocht in de eerste knik, maar zal daar achteraf gezien niet blij mee zijn. Lance Stroll geeft hem namelijk een kusje op het achterwiel, dat de Fransman tegen de achterkant van Sergio Perez aan karamboleert. Deze Racing Point sandwich komt de podiumklant van Brazilië op een kapotte voorvleugel te staan. De lachende vierde heet in dit geval Kevin Magnussen. De deed schuift op van P14 naar P9. Kijk, dat zijn het soort starts die we vroeger nog kenden van Jos Verstappen.

LAP 2/55 Gasly is tapped by Stroll before running into Perez He boxes for a new front wing#AbuDhabi2019 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/GSOT49q0aQ — Formula 1 (@F1) December 1, 2019

Helaas voor de fans van Max wordt de Nederlander in de loop van de eerste ronde alsnog vrij makkelijk verschalkt door Leclerc op het rechte stuk. Illegaal of niet, de power van de Ferrari is nog steeds grande. Stiekem is deze move ook goed nieuws voor Hamilton, want de race pace van de Ferrari’s is waarschijnlijk toch net wat minder dan die van Max. De Brit verdwijnt zo langzaam maar zeker alweer uit beeld. Het is weer een beetje treintje rijden op afstand, zeker als blijkt dat de DRS het vanwege technische problemen niet doet.



Mid Race

Dan maar kijken of pitstops de zaak een beetje kunnen opschudden. Ricciardo is de eerste man uit de top-10 die zijn bandjes na elf rondjes komt inruilen. Een ronde later volgt Ferrari met Leclerc. Dat is raar, want Vettel was juist op softs gestart terwijl Leclerc op mediums is weggereden. Oh wacht! Ferrari gaat voor de dubbelstack! Jeroen Giovanni, doe nou niieeeeeeehieeeeet! Natuurlijk gaat dit niet helemaal goed bij team rood en Vettel verliest belangrijke secondes in de pits. Beide coureurs gaan overigens voor de hardste band.

Verstappen schuift door de stop van Leclerc weer terug naar P2, maar zijn achterstand op Hamilton bedraagt in ronde vijftien al tien seconden. Dat is dus niet echt spannend. Gelukkig tekenen zich een stukje verderop in het veld wel de nodige gevechten af. Sainz is lekker in de slag met Ricciardo en de nog niet gestopte Hulkenberg voert een treintje aan met Bottas, Vettel en Albon achter zich. Bottas kan zoals bekend niet inhalen, dus is het een beetje wachten totdat iemand zijn geduld verliest. In ronde 18 komt dan eindelijk het verlossende bericht dat de DRS weer werkt. De eerste achttien rondes zijn namelijk niet bepaald reclame geweest voor puristen die zeggen dat de F1 zonder DRS zoveel leuker was. Prompt gaat Bottas hierna Hulkenberg voorbij.

Helemaal achter in het veld wordt er ook keihard geknokt. Giovinazzi en Kubica gaan hotse-knotse-krentbrood door de rechts-links-rechts combinatie waar Verstappen vorig jaar Bottas te grazen nam. Giovinazzi neemt daarbij veel risico en Kubica lijkt totaal niet beducht te zijn op een aanval van de Alfa-coureur. Het resultaat is voorspelbaar: een beroering en rondvliegende stukken carbon. De wedstrijdleiding gaat eens kijken of iemand hiervoor een tik op de pols verdient.

In ronde 26 roept het team van Mercedes Hamilton binnen voor zijn eerste stop. De spanning is niet om te snijden, want Hamilton heeft zoveel marge dat hij zijn stop kan maken en als eerste weer de baan op kan. Bij Mercedes is Toto Wolff inmiddels in de pits gaan staan. Hij suggereert aan een monteur dat hij eventueel wel even kan meehelpen bij de volgende stop. Het is waarschijnlijk nog waar ook, want zelfs als Toto even de wheelgun in handen neemt gaat Mercedes deze race nog winnen. Dat wordt nog eens extra waar als blijkt dat Max steeds meer problemen krijgt met zijn power unit.

LAP 28/55 📻 "Something is not right. I have a massive handbrake effect" He has an engine braking problem after boxing for the first time#AbuDhabi2019 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/l2dk4MAoef — Formula 1 (@F1) December 1, 2019

Max Emilian is na zijn stop teruggevallen tot achter Leclerc. Zo tekent zich er achter de huidige koning van de F1 een gevecht af tussen de twee jonge pretendenten voor troon. Leclerc heeft vermoedelijk meer power, Max heeft de versere banden. Het wordt uiteindelijk een mooie strijd. Op het rechte stuk komen de twee Kubica tegen en Max kruipt in de slipstream.

Leclerc duikt iets naar binnen om Kubica voorbij te gaan en Max zet zijn RB15 er helemaal aan de binnenkant naast. Leclerc verdedigt maximaal, maar Max laat zijn rem een beetje los en geeft Leclerc twee opties: touché of positie opgeven. LEC weet dat hij deze slag verloren heeft en geeft zich gewonnen. Maar, na het eerste rechte stuk komt er nog een stukje waar je kan counteren. Dat probeert de Monegask dan ook met verve te doen. CL16 plaatst zijn auto brutaal aan de buitenkant, maar Max geeft geen krimp. Daarmee is de knokpartij waarschijnlijk beslecht in Nederlands voordeel, tenzij Max nog meer problemen krijgt met zijn motor.

LAP 32/55 Verstappen moves into P2 on the inside of Leclerc at Turn 8 And then the Ferrari fights back into Turn 11! But Max holds on#AbuDhabi2019 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/wOxbSacC9T — Formula 1 (@F1) December 1, 2019

Ferrari besluit het over een andere boeg te gooien en beide coureurs nog een keer binnen te halen voor ander rubber. Of dat zin heeft lijkt een beetje twijfelachtig te zijn, want Ferrari heeft de snelheid gewoon weer niet. Bovendien geeft Vettel door zijn stop twee posities op, die hij eerst nog maar eens terug moet zien te winnen. Hard gelag voor de roden: ze bijten zich gewoon stuk op de snelste raceronde van Bottas. Het mag wel duidelijk zijn dat er in alle opzichten veel werk aan de winkel is in Maranello deze winter.

LAP 39/55 Another double change for Ferrari Leclerc holds onto P3 but Vettel drops to P6#AbuDhabi2019 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/exB62JJIL1 — Formula 1 (@F1) December 1, 2019

Finish

De verschillen in de top-6 zijn enorm groot te noemen, dus kijken we naar de strijd om de posities vanaf P7. Lando Norris heeft daar tot op heden standgehouden na zijn knappe kwalificatie van gisteren, maar Sergio Perez die weer eens van buiten de top-10 is opgeklommen naar P8 zit op aanvallen. Daarachter is ook Kvyat nog snel onderweg en probeert Hulkenberg op oud rubber in zijn (voorlopig) laatste F1 race juist vast te houden aan een puntje.

Kvyat verremt zich en komt er daarna niet meer aan. Uiteindelijk is er toch nog wat actie vlak voor het vallen van de vlag. Vettel gaat voorbij aan Albon. Perez pakt Norris in de laatste ronde, terwijl Sainz én Ricciardo de onfortuinlijke Hulkenberg verwijzen naar de twaalfde plaats. Een troosteloos einde van het seizoen voor de Hulk en het hele team van Renault dus.

Hamilton gaat soeverein naar de laatste zege van het jaar. In ronde 53 zet hij en passant nog even een nieuw ronderecord neer. Verstappen wordt tweede. Leclerc moet nog even in zijn spiegels kijken om te kijken of Bottas nog wat kan, maar verdedigt uiteindelijk P3. Zo is het podium met Hamilton, Verstappen en Leclerc wel mooi. De race was dat niet per se, want na Frankrijk was dit toch wel de saaiste van het seizoen. Met of zonder DRS; de race kwam nooit echt los. Enfin, dat hebben we wel vaker gezien in Abu Dhabi.

En dan is het nu tijd voor de lange winter. Zijn dit de maanden waarin Red Bull het verschil maakt zodat Verstappen volgend jaar wel kampioen wordt? Kan Ferrari ein-de-lijk de ban breken in het hybride tijdperk? Kan McLaren doorstoten? Krijgen Abiteboul en Ricciardo de zaak op de rit bij Renault? Over al die zaken proberen we je de komende tijd natuurlijk zo goed mogelijk op de hoogte te houden…Is het al maart 2020?

De volledige uitslag

1. Hamilton (Mercedes)

2. VERSTAPPEN (Red Bull)

3. Leclerc (Ferrari)

4. Bottas (Mercedes)

5. Vettel (Ferrari)

6. Albon (Red Bull)

7. Perez (Racing Point)

8. Norris (McLaren)

9. Kvyat (Toro Rosso)

10. Sainz (McLaren)

11. Ricciardo (Renault)

12. Hulkenberg (Renault)

13. Raikkonen (Alfa Romeo)

14. Magnussen (Haas F1)

15. Grosjean (Haas F1)

16. Giovinazzi (Alfa Romeo)

17. Russell (Williams)

18. Gasly (Toro Rosso)

19. Kubica (Williams)

DNF

Stroll (Racing Point)