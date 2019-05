Het verhaal achter deze legendarische Suzuki

De strijd van Katana versus Katana. Dit moet je weten.

Absolute topprestaties is iets waar Suzuki nogal druk mee was in de jaren ’80. Toen lanceerde het Japanse merk namelijk de Suzuki GSX1100S Katana. De naam Katana vindt zijn herkomst van het Samurai zwaard. Dat deze motorfiets een waar wapen was bleek wel uit de specificaties en prestaties van de zestienklepper. Simpelweg gezegd was het destijds de snelste motorfiets ter wereld.

De Katana beschikte over een 1.075 cc sterke viercilinder. Deze leverde 111 pk, een ongekend vermogen begin jaren ’80. Niet alleen de prestaties van de Suzuki Katana waren indrukwekkend, het design was dat ook. De motorfiets was voorzien van een scherpe lijnvoering. Op twee vlakken sloeg de Katana dus in als een bom. De motorfiets was meteen de basis voor de racerij, want er werd ook geracet met de Suzuki Katana.

De eerste generatie Katana was in productie van 1980 tot 1985. In 1988 werd de naam gebruikt in de Verenigde Staten, alwaar de naam werd gebruikt voor de GSX-F serie. In 1990 bestond Suzuki 70 jaar, reden genoeg om de Katana tijdelijk in productie te neme. Er worden 200 exemplaren van gebouwd, geheel naar 1980 specificatie. Dat bleek een succesvolle move, want die 200 stuks waren in no-time uitverkocht. In 1991 worden er daarom nog eens 200 exemplaren van vervaardigd. In de jaren daarna wordt de naam Katana gebruikt voor compactere motorfietsen voor de Japanse markt. Het is in 1994 dat de legendarische GSX1100SY Katana een comeback maakt. Deze was leverbaar tot 2001.

Fast forward naar 2019: Suzuki onthult namelijk een geheel nieuwe Katana. De Suzuki GSX-S1000S Katana is qua uiterlijk overduidelijk geïnspireerd door de Katana uit de jaren ’80. De scherp gelijnde naked-bike kent een strak front, grote tankpartij en een zeer slanke achterzijde. De nieuwe nieuwe Suzuki Katana is niet alleen een designstatement op twee

wielen, dankzij de 150 pk sterke 1-liter viercilinder zijn de prestaties zeer indrukwekkend.

Naast snelle motorfietsen is Suzuki erg sterk in het maken van sportieve auto’s. In 1986 werd de Suzuki Swift GTi gelanceerd. Deze auto was net als elke Swift betrouwbaar en speels, maar voorzien van een aanzienlijke dosis vermogen. Onder de kap lag een 1.3 zestienklepper. Dat is tegenwoordig gemeengoed, anno 1986 was het exotische techniek. Het resultaat was liefst 101 pk, een enorm hoog specifiek vermogen.

De geest van de Swift GTi leeft voort in de Suzuki Swift Sport. Net als de Swift GTi uit de jaren ’80 heeft de Swift Sport veel vermogen uit een bescheiden inhoud: de 1.4 BoosterJet turbomotor is namelijk goed voor maar liefst 140 pk. Dankzij vooruitstrevende turbotechnologie levert de motor ook een hoog koppel. Vanaf 2.500 toeren staat er namelijk 230 Nm paraat.

Deze waarden zijn indrukwekkend, het is helemaal bijzonder als je erachter komt dat de Swift Sport slechts 945 Kg weegt. Daardoor kan de Swift van 0-100 km/u accelereren in

8,1 seconden. De topsnelheid bedraagt maar liefst 210 km/u. Tel daarbij op dat de Suzuki Swift Sport net zo sportief rijdt als ‘ie eruit ziet en we kunnen concluderen dat het een van de leukste auto’s in zijn prijsklasse is.

Speciaal voor Nederland komt Suzuki met de Swift Sport Katana. Een extra bijzondere uitvoering die in speciale oplage gebouwd wordt. In totaal zullen er niet meer dan 30 van geproduceerd worden. De Swift Sport Katana is nog dikker dan het reguliere model. Niet alleen de looks staan op een hoger plan, de Swift Sport Katana biedt nóg meer rijplezier. Wat dat betreft zijn er veel paralellen met de Suzuki GSX-S1000S Katana. Maar welke scoort beter? Dat gaan wij uitzoeken tijdens de Suzuki Katana redactierace!