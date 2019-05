F1-baas: “twee Grand Prixs maken plaats voor twee nieuwe”

Bevestigt de snor hier nu doodleuk de Grand Prix van Nederland?

De terugkeer van de Formule 1 naar Europa gaat gepaard met een flinke portie geroezemoes. De huidige baas van de sport, Chase Carey, heeft er nog een schepje bovenop gedaan door het een en ander te vertellen over de kalender van volgend jaar.

Lange tijd was de verwachting dat de kalender van de Formule 1 volgend jaar behoorlijk zou worden uitgebreid, maar nu inmiddels lijkt dit niet meer het geval. In plaats daarvan zullen er in 2020, net als dit jaar, 21 Grand Prixs worden verreden. Wel is het zo dat twee circuits die dit jaar nog op de agenda staan over twaalf maanden van de kalender zijn verdwenen.

Met zijn uitspraken bevestigt de CEO van de Formule 1 in zekere zin dat de sport inderdaad terug zal keren naar Nederland. Immers, de Grand Prix van Vietnam, die verreden zal worden op het nieuwe stratencircuit van Hanoi, is een tijd geleden al bevestigd. Van andere nieuwkomers is eigenlijk geen sprake, zeker nu een race in Miami in het water is gevallen. Zodoende lijkt de weg te zijn vrijgemaakt voor een spoedige aankondiging van een F1-race op Zandvoort.

Door de geheimzinnige wijze van spreken van Carey is het niet geheel duidelijk welke circuits volgend jaar de boot zullen missen. Als Zandvoort volgend jaar inderdaad op de kalender verschijnt, dan is het vermoeden dat de race in Barcelona plaats zal moeten maken voor de Grand Prix van Nederland. Afgezien daarvan is het gissen. De wedstrijd in Duitsland op de Hockenheimring wordt genoemd, evenals de race in Mexico-Stad. Laatstgenoemde zou een domper zijn voor Max Verstappen; de Nederlander won er namelijk tweemaal.

Twee locaties die momenteel dichtbij een verlenging van het contract zijn, zijn Silverstone en Monza. Dit is goed nieuws, want naast het feit dat de races hier vaker wel dan niet interessant zijn, behoren de circuits tot een select groepje: beide staan al sinds de jaren ’50 op de kalender.

Carey besloot zijn verhaal door te zeggen dat er een aannemelijke kans bestaat dat de kalender zich na 2020 nog verder zal uitbreiden.