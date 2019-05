Dubbel zoveel EV’s in Nederland dan jaar eerder

Lekker bezig, mensen.

Het aantal volledig elektrische auto’s in Nederland blijft maar groeien. Uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat zich gebaseerd heeft op kentekenregistraties van de RDW, is gebleken dat in Nederland tweemaal zoveel EV’s zijn dan in 2018. De vraag naar hybride auto’s is inmiddels afgenomen.

Kijken we naar volledig elektrische auto’s, dan zien we dat afgelopen jaar het totaal is gestegen naar bijna 45.000 auto’s. Op 1 januari waren er in Nederland 44.678 EV’s, tegenover de 21.842 van een jaar eerder. In de loop van dit jaar is het getal overigens nog verder gestegen. In vijf jaar tijd is het aantal EV’s op de Nederlandse wegen zelfs vertienvoudigd.

Hoewel de plug-in hybride momenteel nog voorloopt op de EV, is het duidelijk dat een deels elektrische auto niet langer aantrekkelijk is voor de consument. In totaal waren er op 1 januari 93.918 PHEV’s, ruim 3 procent minder dan een jaar eerder. Daarbij zijn 9 op de 10 nieuwe stekkerauto’s een volledig elektrische. Gezamenlijk brengen ze het aantal stekkerauto’s in Nederland wel naar ruim 139.000 stuks. Niet verkeerd.

Wel benadrukt het CBS nogmaals dat elektrische auto’s vooral door zakelijke rijders worden gereden. Waar slechts 12 procent van de normale personenauto’s zakelijk wordt gereden, is dit bij stekkerauto’s liefst 77 procent. Een fors verschil.

Tenslotte mag het geen verrassing heten dat Tesla de grote winnaar is in dit segment. Van alleen de Model S rijden er momenteel al 12.000 stuks rond op de Nederlandse wegen, de Model X doet het eveneens netjes. Voor de Amerikaanse fabrikant zullen de cijfers overigens nog positiever uitvallen. De zeer succesvolle en goedkopere Model 3 is namelijk dit jaar pas op de markt gekomen, dus heeft het CBS de cijfers van die auto nog niet meegerekend. Afgezien van Tesla presteerden vooral de Jaguar I-PACE en de Nissan Leaf redelijk.