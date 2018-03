Het verhaal van een Audi RS6 met handbak

Uit de tijd dat Audi's nog serieus cool waren.

Tegenwoordig kijken we er niet meer naar om: stationwagons met net zo veel vermogen als een McLaren F1 of Mercedes-Benz CLK GTR. Het absolute summum qua vermogen en prestaties van enkele jaren geleden is nu weggelegd voor familie-stationwagons van vermogende vaders. Een van de beste voorbeelden qua toegankelijke performance met bagageruimte is de Audi RS6 Avant. Deze familieraket met dubbelturbo is uitstekend inzetbaar als wintersportkanon, zakelijk vervoer, taxi, ambulance en mobiele pinpas. Oh, mocht je vandaag nog een RS6 willen bestellen, ga dan niet voor de optionele (gegoten) 21″ velgen. De standaard (gesmede) velgen staan het beste:

De Audi RS6 heeft altijd twee turbo’s gehad, mede daardoor is de auto vrij gemakkelijk te tunen. De huidige RS6 kun je in Duitsland bij de dealer halen met meer dan 700 pk! Op zich dus niet gek dat Jon Ollsson er weer naar teruggrijpt. Ook de vorige Audi RS6 met zijn Lamborghini V10 was vrij eenvoudig te kietelen naar getallen beginnend met een ‘7’. Dat was bij de eerste Audi RS6 niet het geval. Toch is dat de coolste RS6 aller tijden, niet alleen omdat deze ook als sedan leverbaar was:

De reden is simpel: Audi was toen nog vrij understated. Lekker onopvallend, zeker in vergelijking met de monsters die tegenwoordig in de showrooms staan met gapende grilles, ‘QUATTRO’-stickers en bizarre bodykits. Daar had de eerste RS6 geen last van. De RS6 was wel iets dikker dan de S6 waarop deze gebaseerd was, maar je moest echt even twee keer kijken. Het is dat Pon zo lief was om de RS6 in Nederland standaard te voorzien van de 19” velgen, anders was het echt lastig om te zien dat je een twee-onder-een-kap (in Almere Hout) hebt uitgegeven aan een stationwagon.

De door Cosworth ontwikkelde motor was goed voor 450 pk en 560 Nm. Dat laatste lijkt relatief weinig in verhouding tot het vermogen, maar het was al beschikbaar vanaf 1.950 toeren! Dit was nog een ouderwetse turbo-setup: dus een heerlijk hoog verbruik dat omgezet werd in heerlijk veel kabaal. Ook in prestaties trouwens, want de RS6 ging behoorlijk van zijn plek: 0-100 was in 4,6 seconden gedaan, ondanks de trage vijftraps Tiptronic automaat. De topsnelheid was uiteraard begrensd op 250 km/u, maar deze was vrij flexibel afgesteld. De meeste exemplaren hadden geen moeite om 280 op de teller te krijgen, als je de begrenzer eraf haalde kon de RS6 met gemak doorblazen naar 300 echte kilometers per uur.

Kortom, de RS6 van de eerste generatie is eigenlijk de coolste uit het hele rijtje, toch? Nou, niet helemaal. Aan het einde van zijn carrière in 2004 kwam er een non-plus-ultra-versie van de RS6, heel toepasselijk RS6 Plus genaamd. De RS6 Plus was op veel details net even anders. De motor was nu goed voor 480 pk, het koppel bleef gelijk. De sprint naar de 100 was ietsjes sneller en de topsnelheid was nu begrensd op 280 km/u. Het leuke is dat de Plus er eigenlijk langzamer uitziet dan de gewone RS6. Alle aluminium-kleurige onderdelen waren nu in het zwart uitgevoerd. De dakdragers waren verwijderd (maar konden zonder meerprijs weer gemonteerd worden) en de velgen een tintje donkerder. Als je de badges eraf haalde zag het eruit als een Audi A6 Avant 1.8T met ambitieuze wielen:

De tuning-branche wist de RS6 ook te waarderen. ABT haalde er met een beetje hoesten 505 pk uit, wat voor Jos Verstappen goed genoeg was om er eentje aan zijn wagenpark toe te voegen. Tuners als SKN, Sportec, Oettinger en APR wisten daar nog een schepje bovenop te doen. Maar geen tuner ging zo ver als MTM. MTM staat voor Motoren Technik Mayer en is opgericht in 1990 door Roland Mayer. Mayer werkte in de jaren ’80 aan de vijfcilinder turbomotoren van rally-auto’s. Sterker nog, dat doet hij nog steeds. Hij helpt nog altijd bij de techniek van de Audi ur-quattro rally-auto’s.

Met de RS4 Avant wist MTM al goede naam te maken, maar de RS6 Club Sport was Mayer zijn absolute hoogtepunt. Vooral omdat ze eens lekker rigoureus te werk gingen. Niets chipje, velgen uitlaat en een gekke wrap. Neen. De motor werd eruit gehaald om voorzien te worden van grotere turbo’s, intercoolers en nog een hoop upgrades. Het vermogen bedroeg een gezonde 580 pk, hetzelfde als de C6 RS6 en zelfs meer dan de huidige Audi RS6 Avant.

Het interieur werd compleet gestript. De achterbank ging eruit, evenals de voorstoelen, die werden vervangen voor knussere items van Recaro. Het enige wat erbij kwam was een rolkooi. Jazeker, deze Club Sport deed zijn naam nog echt eer aan. De MTM Club Sport was daadwerkelijk lichter dan de Audi RS6 Avant, zo’n 300 kg. Voor de goede context, een standaard RS6 zonder opties woog ongeveer 1.880 kg.

Aan de buitenkant was het lastig te zien dat deze RS6 zoveel sneller was dan een standaard RS6. Naast de badges kon je de MTM RS6 Club Sport herkennen aan de luchtinlaten in de motorkap, voor een betere beademing van de motor. De velgen waren nu 19” grote ‘Bimoto’-jetsers en de uitlaten waren nu vier ronde exemplaren in plaats van twee ovale stortkokers, behalve op het demo-exemplaar van MTM:

Het grootste verschil was echter de transmissie. Omdat de Tiptronic nog ouderwets traag was en gezien werd als een storende factor, werd deze gewoon verwijderd. In de plaats kwam een zwaar verstevigde transmissie uit de B5 RS4 met zes verzetten. Om de auto nog geschikter te maken voor trackday-misbruik kon je de MTM RS6 Clubsport krijgen met (voor die tijd zeer exotische) semi-slick banden. De prestaties waren bizar, 0-100 duurde iets meer dan 4 tellen en de topsnelheid was 313 km/u, dan liep de toerenteller in het rood. Hilarischer was de verbruiksopgave: 1 op 4 moest haalbaar zijn. Het gestripte interieur was enkel voor de stationwagon, maar de motorische upgrades waren ook leverbaar voor de sedan.

Het leukste was dat de Club Sport zich redelijk goed kon meten met de echte sportwagens van die tijd. Een Ferrari 360 Modena of Porsche 911 GT3 waren op Hockenheim minder snel. Hoeveel RS6’en MTM naar Club Sport specificatie heeft omgebouwd is niet bekend. Het initiële doel was om er 10 te maken, maar of dat gehaald weet niemand. Het maakt ook niet uit, eigenlijk. De MTM RS6 Club Sport is een schoolvoorbeeld dat tuners wel degelijk iets kunnen toevoegen, zolang ze zich focussen op de techniek.