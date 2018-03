Koop dit Bugatti Chiron horloge, of een 911 Turbo

Hebb0n?

Auto’s en horloges hebben een verhouding waar ondergetekende niets van begrijpt. Op de één of andere manier zijn er talloze petrolheads helemaal weg van een fraai klokje, met name wanneer ze een beetje geld hebben. Ben je nu écht smerig rijk, en wil je je hobby naar haar meest extreme vormen laten evolueren, dan is de kans groot dat je dit wel een puik uurwerk vindt.

Het klokje is gemaakt door Parmigiani Fleurier, naar aanleiding van de onthulling van de Bugatti Chiron Sport. Het horloge is op zijn beurt weer gebaseerd op een vorig horloge dat de klokkenmaker vorig jaar lanceerde om de reguliere Chiron te vieren. Dit was de zogenaamde Bugatti Type 390, een zeldzaam horloge waarvoor men tenminste 200.000 euro af mocht rekenen.

Zoals je waarschijnlijk al uit de kleuren kunt opmaken, past dit horloge veel beter bij de Chiron Sport. De materialen op het klokje spreken tot de verbeelding. De rode, alcantara details, het naakte carbon en uiteraard ook het witgoud zijn allen aanwezig zodat de drager zijn overvolle portemonnee thuis kan laten, en in plaats daarvan simpelweg zijn mouw iets verder hoeft op te stropen om zijn welvarende status wereldkundig te maken. Het horloge heeft nog geen exacte prijs, maar het is niet ondenkbaar dat het speciaaltje duurder zal zijn dan het origineel.

Parmigiani Fleurier, die al vaker excentrieke ideeën uitwerkte, creëerde het uurwerk met in totaal 300 onderdeeltjes. Je kunt erover discussiëren of het klokje het geld wel waard is, maar de Zwitserse klokkenmaker heeft er absoluut een draagbaar kunstwerk van gemaakt. De discussie daargelaten, op een gegeven moment maakt het niet meer uit hoe fraai iets wel of niet is, zeker niet wanneer je 3 à 4 miljoen euro afrekent voor de bijbehorende bolide.