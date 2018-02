Tof! Jon Olsson komt met opvolger Audi RS6 DTM

Ere wie ere toekomt.

Door de jaren heen heeft Jon Olsson de nodige bolides gehad én aangepakt. Zijn gaafste creatie was misschien wel de bijzonder extreme Audi RS6 DTM. De station die in Nederlandse handen kwam en uiteindelijk op Hollandse grond een naar einde kreeg.

Fans van de Audi hoopten dat Olsson weer een nieuwe RS6 ging bouwen. Daar kwam het helaas niet van. De ondernemer sloeg een andere weg in door een Huracán te kopen en deze om te bouwen. Daarna volgde een Rolls-Royce Wraith en zijn meest recente project betreft een Mercedes G500 4×4.

De Mercedes is niet heel praktisch meer, want Olsson besloot het dak van de 4×4 te slopen. Dit was wellicht al een stiekeme hint naar een nieuwe auto voor dagelijks gebruik. Wel, het hoge woord is eruit. ABT Sportsline heeft bekendgemaakt samen met Jon Olsson te werken aan een nieuwe Audi. Als basis nemen ze de RS6+ van ABT.

Voor nu is er alleen een teaser met de wereld gedeeld. De nieuwe auto luistert naar de naam Phoenix. Binnenkort horen we ongetwijfeld meer over dit project.