Unieke Britse sportwagen gaat nú in productie

Bestel maar, bestel maar, bestel maar.





Persberichten van Britse sportwagen fabrikanten lezen weg als spannende jongensboeken. Dat komt voorn namelijk doordat het bijna altijd interessante verhalen zijn. Het begint in een schuur met wat onderdelen, een paar vellen papier en voldoende pils. In sommige gevallen eindigt het bij een kitcar projectje, in andere gevallen resulteert het in een uitstekend automerk.

De lijst met kleine Britse sportautomerken is te lang om op te noemen: Ariel, Lotus, Caterham, Marcos, TVR, Noble en Morgan zijn nog wel redelijk bekend. het is met name de laag daaronder. Merken als Invecta, Jensen, Zenos, BAC, Ronart, Ginetta, Ultima, Westfield en Farboud. Om er maar ene paar te noemen. Een nieuwe speler in deze groep is Jannarelly. Jannarelly helpt overigens andere fabrikanten ook met het bouwen en ontwikkelen van sportwagens. De Lykan Hypersports of Fenyr SuperSport, bijvoorbeeld. Nu bouwt Jannarelly de meest ultieme Britse sportwagen, de Design-1. Klassieke looks in combinatie met moderne technologie. Absoluut geen nieuw recept, natuurlijk. Nu is het maar de vraag hoe ver ze zullen komen.

Goed nieuws, vandaag is de verkoop gestart van de Jannarelly Design-1. Om maar meteen ervoor te zorgen dat de patriottisch ingestelde Britten een order plaatsen, wordt de Jannerelly Design-1 UK Edition gelanceerd. Deze maakt gebruik van extra veel koolstofvezel voor de motorkap, het dak en de D–stijlen. Ook zien we Union-Jacks op de zijschermen.

De Jannerelly Design-1 UK Edition wordt aangedreven door een atmosferische, 3.5 liter grote V6. Deze levert 325 pk en 371 Nm. Nee, het is niet een Toyota motor, maar eentje van Nissan origine. Nu klinkt 325 pk niet als heel erg veel vermogen voor een sportwagen, maar vergeet niet dat het een Britse sportauto is: het gewicht is erg laag. Sterker nog, het is eigenlijk bizar laag als je je bedenkt dat dit geen Caterham of Elise is. De Jannarelly Design-1 UK Edition weegt namelijk slechts 810 kilogram, veertig kilogram lichter dan de ‘gewone’ Design-1. Dat komt doordat de koetswerkpanelen bij die versie van glasvezel gemaakt zijn.

De motor is gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak. Optioneel kun je zelfs kiezen voor een sperdifferentieel. Ook traction control is mogelijk. Om een idee van het formaat te krijgen, de Jannarelly Design-1 is 3,86 meter lang, 1,84 meter breed en slechts 1,08 meter hoog. De wielbasis is 2,42 meter. De topsnelheid is ‘slechts’ 220 km/u, maar waarschijnlijk ligt dat aan de versnellingsbak-verhoudingen. Van 0-100 km/u accelereren is in 3,9 namelijk achter de rug De UK Edition kost 115.000 Britse ponden.