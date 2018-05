Horner: “Max en Daniel teveel onder druk op zaterdag”

Under pressure...

Christian Horner heeft wederom een uitspraak gedaan waarvan men extreem blij zal worden in Viry-Châtillon. De geplaagde teambaas is namelijk van mening dat Max en Daniel teveel druk op hun schouders hebben op zaterdagen, doordat hun auto’s in Q3 niet de boost krijgen die de bolides van hun concullega’s bij Mercedes en Ferrari wel krijgen. Hierdoor weten de beide coureurs bij voorbaat al dat ze een vrijwel verloren wedstrijd spelen:

It puts too much pressure on the drivers in Q3, because they’re having to find even more performance because we don’t have the ability to go with our rivals’ engine modes.

Awww. Zij hebben een partymode en wij niet en dat is niet eerlijk! Horner heeft het maar zwaar dezer dagen. Maar tegelijkertijd heeft het broken record natuurlijk wel een punt. Het moet frustrerend zijn om de concurrentie elke zaterdag weer net die paar tienden voor je te zien eindigen, zeker nu Red Bulls race pace er oké uitziet:

Unfortunately the damage done on a Saturday compromises your race on a Sunday. Looking at the pace of the car it looked on a par with what Lewis could do, particularly in the second half of the race. The problem is when you are caught up in traffic you are damaging the car, when you are clean air it’s a lot easier to manage. [Daniel] was coming through the backmarkers and we actually turned the engine down.