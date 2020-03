Zien we hier de opvolger van de Mazda RX-8?

We kunnen nog steeds alleen hopen en smeken dat Mazda deze RX-8-opvolger ooit gaat maken. Maar in de tussentijd kunnen we er wel alvast in rijden! In de digitale wereld, dan.

Je gelooft het bijna niet, maar het is alweer 4,5 jaar geleden dat we de Mazda RX-Vision voor het eerst zagen. Die heerlijk lange motorkap, lekker lage zitpositie, een wankelmotor voor de voorstoelen. De Mazda RX-auto’s van weleer waren voor even weer terug.

Sindsdien hebben we er eigenlijk jammerlijk weinig van gezien. In mei 2016 verklapte Mazda-ontwerper Kevin Rice al waarom: pas als ‘de wereld er klaar voor is’, bouwt Mazda deze sportcoupé. We wisten het toen nog niet, maar misschien doelde hij op het jaar van de pandemie, sprinkhanenplaag en bosbranden. Sinds vorige herfst begint de geruchtenmolen namelijk weer op gang te komen, met een nieuw concept van Mazda als volgende klapper.

De Mazda RX-Vision GT3 Concept, zo heet deze extreme bolide. Gamers zullen het watermerk wel herkennen, maar voor de andere autoliefhebbers: het gaat hier om een auto voor het PlayStation-spel Gran Turismo Sport. Deze spellenreeks heeft al een aantal jaren de Vision GT-reeks, waarin de ontwikkelaars autofabrikanten (en andere bedrijven) uitnodigen om hun ideale auto te ontwikkelen. Daardoor zagen we eerder deze Lamborghini, of deze elf wagens.

Terug naar de Mazda. Het gaat hier om een achterwielaangedreven-GT3-raceauto met een rotatiemotor onder de motorkap. Veel specs krijgen we niet van die motor, alleen dat deze 562 bhp (=570 pk) produceert. De auto is 1250 kilogram zwaar en heeft met 48:52 bijna een perfecte gewichtsverhouding. De auto is 4,59 m bij 2,075 m bij 1,12 meter groot en heeft een wielbasis van 2,7 meter.

Zoals gezegd is dit de GT3-versie. Maar haal wat extremere onderdelen van de aerodynamica weg – de flinke spoiler op de kofferbak, bijvoorbeeld – doe er wat normale velgen en banden onder, krik het geheel een paar centimeter omhoog… Je zou dan zomaar de nieuwe Mazda RX-9 (?) voor je kunnen zien.

In het verleden hebben autofabrikanten namelijk de Vision GT-auto’s gebruikt om hun toekomstige ontwerpen te tonen. Denk maar aan de Bugatti Vision Gran Turismo, of de Toyota FT-1 Vision Gran Turismo. Dit bleken de ‘GT3-versies’ te zijn van respectievelijk de Bugatti Chiron en de Toyota Supra. Of Mazda hetzelfde in gedachten heeft met deze RX Vision? Dat is vooralsnog gissen. Wat wel duidelijk is: de auto is vanaf 25 mei beschikbaar op Gran Turismo Sport.