Toto Wolff doet zijn Ferrari F40 van de hand

De Mercedes teambaas doet wat allerlei F1 lieden de laatste tijd doen en verkoopt zijn Ferrari F40.

Het is niet gek dat het in de garages van F1 bonzen wemelt van de supercars en hypercars. Salarissen zijn over het algemeen puik en je kan bijna geen F1 fan zijn zonder ook iets te hebben met fraaie auto’s. De laatste tijd zien we echter dat veel F1 honcho’s hun collectie auto’s de deur uit doen. Vettel en Hamilton hebben al wat auto’s verkocht. En ook Jean Alesi verkocht zijn Ferrari F40. In zijn geval om zoonlief nog een jaar Formule 2 te laten doen.

Toto Wolff heeft dat niet nodig om koters te laten karten, hij heeft daar sowieso genoeg middelen voor. Toch doet hij nu zijn Ferrari F40 van de hand. Dit nadat hij eerder al zijn LaFerrari Aperta, Enzo Ferrari en een Mercedes SL65 AMG de deur uit deed. Wolff heeft kennelijk geen behoefte meer de biturbo V8 de sporen te geven. Of hij acht dit een goed moment om te verkopen qua timing van de markt.

Hoe dan ook is Tom Hartley junior andermaal ingeschakeld om de verkoop te regelen. Hij heeft de bolide inmiddels aangeprezen op Instagram. Daar lezen we dat Toto’s F40 oorspronkelijk geleverd is in Spanje. Er staan pas 5.500 kilometers op de teller. De Fezza is door Ferrari een classiche certificaat verleend, wat betekent dat de motor, bak, het chassis en de koets origineel zijn en bij elkaar passen.

Volgens de verkoper is de auto in goede staat omdat Toto Wolff zo’n perfectionist is. De lederen etui met het onderhoudsboekje enzo zit er dus ook bij. Of er ook nog een Bose koptelefoon bij de deal is inbegrepen, weten we niet…