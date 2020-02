Hete Volkswagen Golf komt er ook weer als stinkdiesel

Diesel, bij Volkswagen geloven ze er nog in.

Als persoon die pretendeert het beste voor te hebben met zijn medemens, kan je je tegenwoordig natuurlijk niet meer vertonen in een diesel. In tegenstelling tot koolstofdioxide, zijn de stoffen die diesels uitbraken namelijk wél giftig voor mens en dier. In Amerika wisten ze dat al lang, vandaar dat diesels er altijd al not done waren. Volkswagen veranderde dat met hun Clean Diesel campagne. Helaas bleken die schone diesels echter niet zo schoon te zijn als beloofd. Sindsdien heeft de brandstof van Rudolf Diesel het zwaar.

Merk na merk trekt de handen af van diesel en ook heel Nederland heeft het wel gezien met zelfontbranders. De verkoopcijfers van diesels zijn als een plumpudding in elkaar gezakt. Mensen die er nog wel eentje hebben, zetten hun oliestoker massaal te koop. Maar één concern blijft noest weerstand bieden tegen de onvermijdelijk lijkende dood van diesel. Uitgerekend de Wolfsburgse jongens die PR-matig de hardste klappen kregen toen diesel officieel de brandstof van de duivel werd, gaan stug door met de nagelende motoren.

Niet alleen dat, bij VAG monteren ze de dieselmotoren ook in hun dikkere modellen. Dat zagen we eerder al bij enkele S-modellen van premiumdochter Audi, maar nu ook bij de splinternieuwe Golf. De achtste generatie van de Golf krijgt namelijk ook weer een GTD-variant, voor rappe dieseljongens. De walmende GTD kwam in 1982 op de markt naast de legendarische GTI. Later verdween het sportieve diesellabel ten faveure van TDI’s met rode letters. Met de Golf VI was ‘GTD’ echter weer terug. Ook van de VII was er een GTD. Zijn bestaansrecht ontleende die auto eigenlijk alleen nog aan de perfecte dubbelloops-uitlaat aan één kant. Kijk, zo had dat bij de GTI eigenlijk ook nog moeten zijn. Helaas heeft de GTI sinds de Golf VI een geforceerd eindpijpje aan beide zijden.

Enfin, zoals je misschien al wist of had afgeleid uit de titel, komt er ook van de Golf VIII dus weer een GTD. Maar hoe dan!?! Zijn ze helemaal vaag daar bij VAG? Dat kan toch gewoon niet meer dezer dagen? Volgens Volkswagen wel, dankzij een dubbele dosis Adblue die de hete Golf diesel schoon houdt. Sequentiële Selective Catalytic Reduction (SCR) units zorgen voor tachtig procent minder NOx-uitstoot dan bij vergelijkbare diesels van een generatie geleden.

De techniek is al op de markt verkrijgbaar in de vorm van de Passat 2.0 TDI Evo met 150 pk. In de Golf VIII GTD krijgt de motor ongetwijfeld wat meer diesel oompff, maar hoeveel precies, dat wil Volkswagen nog niet zeggen. Wel laten de Wolfsburgers los dat je de hete diesel zal starten met een startknop. Lekker nagelen, baasje.