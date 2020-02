Roettaksdiesels worden massaal van de hand gedaan

De roettaks heeft al effect, maar is het ook het gewenste effect?

Veel dieselrijders werden in november opgeschrikt door een brief uit Den Haag die op de mat plofte. De strekking: met ingang van 2020 kun je 15% toeslag bovenop je wegenbelasting gaan betalen. In de praktijk betekent dit zo’n €225 euro extra per jaar. De roettaks die al langer in de lucht hing, was er dan toch gekomen.

Voor veel mensen was dit aanleiding om hun wagen van de hand te doen. Dit blijkt uit cijfers van de RDW die BNR heeft opgevraagd. De overschrijvingen van roettaksdiesels stegen namelijk met 60%. Normaal gesproken worden er zo’n acht tot tienduizend van deze auto’s overgeschreven. In november en december waren dit er opeens veertien- tot zestienduizend.

Heeft de maatregel daarmee het gewenste effect? Niet direct, want de stinkdiesels blijven gewoon rondrijden in ons land. Het aantal gesloopte en geëxporteerde diesels in namelijk niet gestegen. De maatregel is vooralsnog goed voor de staatskas, maar niet zozeer voor het milieu.

We hebben het nu over het effect op korte termijn. Hoogleraar Systeem- & Regeltechniek Maarten Steinbuch verwacht dat de maatregel op lange termijn wél effect zal hebben. Naarmate de auto’s goedkoper worden gaat de roettaks namelijk zwaarder meetellen. Op een gegeven moment gaan de auto’s dan toch naar de sloop, zegt Steinbuch tegen BNR. Hij verwacht dat het nog wel een jaartje gaat duren voordat het effect merkbaar is en de oude diesels in de shredder verdwijnen.

Via: BNR

Foto: kuifje op AutoJunk