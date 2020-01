Performance varianten van Golf 8 zijn gelekt

De Golf GTI is slechts het tipje van de ijsberg.





Gisteren konden we vroegtijdig kennis maken met de derrière van de Golf 8 GTI. Volkswagen onthult de hot hatch op de Autosalon in Genève in maart. Zoals verwacht zal dit niet de enige performance versie worden van de Golf. Er staat nog meer op de agenda.

Kijken we naar zijn voorganger dan zien we een scala aan varianten. Van de 7 (en later de 7.5) kwam onder meer een R, GTD, GTE, GTI TCR, GTI Clubsport en GTI Clubsport S.

Het is niet meer de vraag of Volkswagen een vergelijkbaar trucje gaat herhalen met de Golf 8, maar wanneer. Via CocheSpias is er een roadmap gelekt met alle performance varianten van de Volkswagen Golf 8.

Het begint met de 245 pk sterke Golf GTI. Daarna volgt een krachtigere Golf GTI TCR met 300 pk. Ook staat er weer een Golf GTD op het programma. Diesel & performance is volgens Volkswagen anno 2020 geen issue. Deze krijgt 201 pk. Ook de Golf GTE keert terug. Deze plug-in hybride zal goed zijn voor 245 pk. Het topmodel is de Golf 8 R met 333 pk.

Dat is een prettig vooruitzicht voor liefhebbers van de populaire hatchback uit Wolfsburg. Wanneer de auto’s gepresenteerd gaan worden is nog even afwachten.