Nederlandse dieselverkoop in 2019 40 procent lager

Nergens anders in Europa zakte de dieselverkoop zoveel.

Roettaks, stikstof, merken die stoppen met het verkopen van diesels. De dieselauto heeft in Nederland geen goed imago en dat is terug te zien in de verkoopcijfers. In 2019 zijn er namelijk maar 32.836 nieuwe diesels op kenteken gezet. Daarmee is de dieselverkoop 42,4 procent lager dan het jaar daarvoor. Dat becijfert de Europese autobouwersorganisatie ACEA.

Nederland is niet uniek als het gaat om het negeren van diesels. Op Europees niveau werden er in 2019 namelijk 13,9 procent minder auto’s verkocht. Nederland is wel koploper als het gaat om de verlaging van dit verkoopcijfer. Finland volgt op tweede voet, daar zakte de hoeveelheid verkochte diesels met 27,3 procent. Opvallend: in Duitsland steeg de verkoop diesels licht. Dat is ook het enig Europees land waar meer dan een miljoen diesels op kenteken werden gezet.

Maar waar gaan al die Nederlandse autokopers naar toe? Niet naar benzineauto’s, de hoeveelheid nieuwe benzinevoertuigen die op kenteken werden gezet, daalde met zo’n vijf procent. Nee, Nederlanders kijken graag naar andere vormen van energie. De hoeveelheid verkochte BEV’ers steeg bijvoorbeeld enorm. Vorig jaar zijn er 62.056 elektrische auto’s op kenteken gezet, 158,6 procent meer dan in 2018. We hebben het al geschreven, maar het blijft opvallend: er zijn in 2019 dus meer EV’s dan diesels verkocht.

PHEV’s gingen er vorig jaar ook flink op vooruit, al blijft het aandeel plug-in’s peanuts vergeleken met BEV’s. In 2019 zijn er namelijk ‘slechts’ 4.901 PHEV’s verkocht. De hoeveelheid hybrides groeide met een kwart naar 28.840, het aantal verkochte APV’s (alternatieve brandstoffen, denk aan LPG) is verwaarloosbaar. In 2019 waren het er maar 805, ruim de helft minder dan het jaar daarvoor.

Met andere woorden, in Nederland dalen de benzine- en dieselverkopen, terwijl geëlektrificeerde modellen steeds beter verkopen. Die verschuiving zien we ook in de rest van Europa. In 2018 waren auto’s die puur op fossiele brandstoffen rijden, goed voor 94 procent van de autoverkoop. In 2019 was dit 91 procent. Drie procentpunt minder dus. Het is maar een klein verschil, maar als het zo doorgaat is de ICE over 30 jaar niet meer te koop. Al willen sommige landen niet zo lang wachten.

Foto: S6 TDI van Thomcarspotter, via Autojunk.nl.