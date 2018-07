Hey, elektrische rijder. Ga eens bewuster opladen

Anders schieten we er nog geen zak mee op.

Allemaal leuk en aardig dat we overgaan op elektrisch rijden, maar om daadwerkelijk milieuwinst te behalen moet men wel rekening houden met een aantal zaken. Bijvoorbeeld met het opladen van de elektrische auto.

Als iedereen vanaf 17:00 á 18:00 van kantoor vertrekt, thuis aankomt en het ding in de stekker steekt wordt het elektriciteitsnet ongelofelijk belast gedurende de avond. Dit heeft tot gevolg dat vieze gore kolencentrales harder moeten gaan werken om aan de extra vraag te voldoen en weg is de milieuwinst. Dat is nu nog niet aan de orde, maar wel als we met z’n allen gaan overstappen op de elektrische auto.

Met slimme laadpalen kan dit worden voorkomen en de provincies Gelderland en Overijssel zetten flink in op dit soort palen. Met slimme laadpalen kijkt het systeem naar de huidige belasting van het elektriciteitsnet. De paal gaat de auto pas opladen buiten de piekuren en alleen als er duurzame energie voorhanden is. Via een app kan dit worden afgesteld. Als je de auto bijvoorbeeld diezelfde avond nog nodig hebt, dan kun je ervoor kiezen om direct te laden. Ga je pas de volgende ochtend rijden, dan kan de paal kiezen om pas ergens in de nacht het laadproces te starten als het elektriciteitsnet veel minder belast wordt. In 44 gemeenten van de twee genoemde provincies komen 4.500 van die slimme laadpalen.

Die duizenden slimme palen fungeren tevens als experiment, want de provincies gaan in samenwerking met Enexis, Liander, Enpuls, Alliander, ElaadNL, Living Lab Smart Charging drie jaar lang het laadgedrag bijhouden om te kijken kijken of de elektrische rijder daadwerkelijk bewust aan het laden is.

Het is dus niet alleen een omschakeling van techniek, maar ook van gedrag. De bezitter van een elektrische auto moet zélf in actie komen om maximale milieuwinst te behalen. Ik ben nu al benieuwd naar de uitkomst van het driejarige onderzoek. (via NOS)

Foto: Panamera ST 4 E-Hybrid aan de ladert via @hhitalia op Autojunk