Hier, Audi’s verdere plannen voor de toekomst

Wat kunnen we de komende periode van de Duitse autofabrikant verwachten?

Afgelopen nacht (Nederlandse tijd) werd het doek getrokken van de Audi e-tron. Dit gebeurde tijdens een evenement in San Francisco, Californië. Naast de presentatie van de e-tron, werd er ook gesproken over de toekomst van het merk en wat er de komende jaren gaat gebeuren.

De e-tron is het begin van een elektrisch offensief. Deze nieuwe SUV is de eerste elektrische productieauto van Audi, maar in 2025 moeten er 12 volledig elektrische auto’s zoals de e-tron in de showroom staan. Dat betekent dat grofweg één derde van het Audi-gamma een elektrische auto zal zijn.

De elektrische modellen zullen in rap tempo uitgepoept worden. Dit jaar is dat de e-tron en voor volgend jaar staat de e-tron Sportback op het programma. Daarna volgen een reeks modellen met de bekende layouts, aldus Audi. Denk aan Avant en een hatchback. Het is bedoeling dat elk segment bij Audi straks een eigen elektrische auto heeft, zodat elke Audi-klant de mogelijkheid krijgt om een volledige elektrische auto van het merk te kunnen kopen.

Onderhuids zullen de elektrische auto’s daadwerkelijk verschillen van elkaar. Er zijn vier platformen in ontwikkeling die in de segmenten A tot en met D een rol gaan spelen. De ontwikkeling van deze platformen hebben in samenwerking met andere merken van de Volkswagen Groep plaatsgevonden. Net als bij de conventionele platformen, zullen ook deze platformen met elkaar uitgewisseld worden. Audi’s plannen voor de toekomst schetsen in dat opzicht ook de toekomst van de andere merken binnen van de Volkswagen Groep zoals Volkswagen, Skoda en SEAT.

Later dit jaar maken we kennis met zo’n nieuw platform voor een elektrische auto. Op de Los Angeles Auto Show zal Audi de e-tron GT concept showcar presenteren. Dit platform is samen met Porsche ontwikkeld.