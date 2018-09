Ferrari toont Monza SP1 en SP2 aan ‘trouwe’ klanten

En de hele wereld kijkt vrolijk mee.

We leven in 2018. Een tijd waar merken maar heel moeilijk nieuws onder de pet kunnen houden. Ferrari heeft in het geheim aan twee speciale projecten gewerkt. Het gaat hier om de Monza SP1 en de Monza SP2.

De Italiaanse autobouwer organiseerde gisteren in Maranello een preview event voor genodigden. Klanten die tig Ferrari’s in de garage hebben staan kregen een unieke kans om de Monza SP1 en de Monza SP2 als eerste van dichtbij te bewonderen. Uiteraard was het verboden om foto’s en video’s te maken. Echter, er was geen actieve controle en men werd mogelijk niet gevraagd om de smartphone in te leveren.

Vertrouwen dat klanten toch niet stiekem foto’s maken in het huidige Instagram-tijdperk is dan ook naïef van Ferrari. Natuurlijk maakten aanwezigen pica’s en deelde deze op de gram. Hierdoor kunnen wij stervelingen ook vroegtijdig kennis maken met deze twee bijzondere modellen

Beide auto’s zijn gebaseerd op de 812 Superfast. De Monza SP1 en SP2 zijn speedsters, in de SP1 kan één persoon plaatsnemen in de SP2 is plek voor twee inzittenden. Op sociale media spreekt men over een oplage van 200 stuks, maar dit soort informatie nemen we voor nu met een flink korreltje zout. Het is wachten op de officiële presentatie.