Scusami? Giulia Coupé met F1-techniek op komst

[kijkt op kalender] "Hmmm, 1 april is al geweest."

Het is altijd heerlijk wanneer een trage dag onderbroken wordt door een sappig gerucht. Ditmaal is het Alfa Romeo dat zich de spotlichten toe-eigent, en wel op de meest gruwelijke manier. Verschillende anonieme bronnen wisten het Britse Autocar te vertellen dat de Italianen bezig zijn met een bijzonder hete variant van de door velen geliefde Giulia.

Het gaat, om precies te zijn, om een tweedeurs Giulia die zou beschikken over een gepeperde 2,9-liter V6 met ERS-techniek. De uit de Formule 1 overgenomen systemen zouden in de aandrijflijn worden verwerkt, om een totaal vermogen van 650 pk te genereren. Daarmee is de zescilinder slechts 20 pk zwakker dan de biturbo V8 in de 488 GTB. Onder de 2,9-liter V6 komt naar verluidt nog een mildere versie, een 2-liter turbobenzinemotor, eveneens met ERS, die om en nabij de 350 pk moet produceren. Ondanks dat de toevoeging van ERS gepaard zal gaan met ingrijpende onderhuidse veranderingen, lijkt het erop dat de Giulia Coupé dit jaar nog gepresenteerd zal worden.

De Giulia Coupé, die in de wandelgangen de naam Sprint en GTV zou dragen, schijnt dezelfde voorste zijpanelen te houden, maar afgezien daarvan gaat het exterieur op de schop. Uiteraard verdwijnen er twee deuren, maar ook de daklijn en neus zouden andere vormen krijgen, wat de geilheids-factor waarschijnlijk alleen maar verder vergroot.

Hoewel er niets over vermeld wordt, is de kans groot dat de Giulia Coupé tot op zekere hoogte een gevolg is van Alfa Romeo’s toetreden tot de Formule 1. Natuurlijk, Alfa Romeo heeft met de verschillende Quadrifogio modellen absoluut een aantal sterke wagens in haar gamma, maar een enkel op prestaties gerichte coupé zou de geloofwaardigheid van het merk zonder meer verstevigen.

Dat gezegd hebbende wachten we nog altijd op de Giulia Sportwagon.