Hier, de Golf GTI Aurora (380 pk) en Estate FighteR (400 pk)

Tweemaal Volkswagen Golf GTI die allebei in de categorie 'krankjorum' vallen.

Nee, dit zijn geen afscheidsmodellen van Volkswagen om vaarwel te zeggen tegen de Golf 7.5. Waar we naar kijken zijn twee showcars, gebouwd door twee teams en gepresenteerd op Wörthersee, tijdens de 38ste GTI-bijeenkomst in Oostenrijk.

Volkswagen Golf GTI Aurora

Of deze hatchback een beetje lekker stuurt is niet duidelijk. De Golf GTI Aurora is namelijk een 380 pk sterke hot hatch die al het vermogen naar de voorwielen stuurt. Grote kans dat het studiemodel voorbanden eet als ontbijt wanneer je vroeg op het gas gaat bij het uitkomen van een bocht. De 2.0 benzinemotor is gekoppeld aan een 7-traps DSG. Er is gekozen voor meerdere tinten, de kleuren Nardo Gray, Deep Black Pearl Effect en Mint Green.

Alles draait om technologie bij de GTI Aurora. In het interieur zijn displays verwerkt die informatie verstrekken over het voertuig en de motor. Ook kan een passagier met een tablet het aanwezige 3.5000 watt geluidssysteem bedienen in de Aurora.

Volkswagen Golf Estate R 4MOTION FighteR

Een tikkeltje praktischer is deze Golf station. Deze showcar is goed voor 400 pk, een stijging van 100 pk in vergelijking met de reguliere Golf R Estate. Deze auto komt tevens met een DSG met zeven verzetten. Een team van dertien mensen van Volkswagen Saxony hebben aan de Golf gesleuteld. De station is aan beide kanten drie centimeter breder in vergelijking met een reguliere Golf R Estate.

Deze FighteR is niet alleen te zien tijdens Wörthersee. De Golf zal daadwerkelijk in actie komen. Men gaat de Volkswagen gebruiken als safety car op de Sachsenring. Ook deze Golf kent meerdere kleuren. Het gaat hier om Crystal Silver, Nardo Gray, Misano Red en Piano Black. In het interieur is een op maat gemaakt audiosysteem geïnstalleerd. Qua materiaalgebruik is gekozen voor leder en alcantara. Op het dak van de FighteR zit een 360-graden camera. Eerder reed de Golf een rondje op de Sachsenring en de camera nam beelden op. De video is voor bezoekers in het voertuig in VR te zien tijdens de GTI-meeting op Wörthersee.