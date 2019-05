Porsche betrokken bij corruptiezaak, topmensen gearresteerd

De autofabrikant kreeg de Duitse justitie op de koffie. Al zal het er niet heel gezellig aan toe zijn gegaan.

Gisteren heeft de Duitse justitie in samenwerking met de politie en belasting officiëren een inval gedaan bij Porsche. De zaak had niets te maken met dieselgate, maar was in verband met een mogelijke omkoping. Een belastingadviseur zou vertrouwelijke informatie naar een Porsche-topman hebben gelekt in ruil voor geld. Het zou gaan om een lid van de raad van Porsche AG.

Op basis van deze verdenkingen vond er gister een inval plaats. Zowel de kantoren van Porsche in Weissach en Stuttgart als diverse kantoren en privéadressen van betrokkenen werden onderzocht. Bij de actie waren 176 politiemensen, medewerkers van de belastingdienst en 10 staatsaanklagers betrokken. De inval is onderdeel van een grootschalig lopend onderzoek.

Naar aanleiding van de inval zijn er zes mensen gearresteerd. Het gaat onder meer om topmensen binnen Porsche AG. Ze worden verdacht van corruptie en het plegen van fraude. In een reactie tegenover AFP stelt Porsche volledig mee te zullen werken met de autoriteiten.

Na dieselgate is dit het tweede grote schandaal voor Porsche binnen een korte tijd. Afgelopen maand werd nog bekend dat het merk 535 miljoen euro boete moet betalen voor diens betrokkenheid in het dieselschandaal van Volkswagen. (via Reuters)

Met dank aan @406_v6 voor de tip!