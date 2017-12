Hier, dit is de nieuwe Ford Focus

Focus je even op de vormen en niet op de kekke livery.

Ford heeft de eerste officiële foto vrijgegeven van de nieuwe Ford Focus die volgend jaar op de markt verschijnt. Je zou het niet per se zeggen, maar de huidige generatie is reeds sinds 2011 op de markt en heeft zijn levenscyclus er dus alweer bijna opzitten.

Ford is al een tijdje aan het testen met de nieuwe Focus en vindt het kennelijk ook niet zo erg dat de auto wat aandacht krijgt. Sterker nog, het heeft de testmodellen een kleurrijke livery meegegeven inclusief de hashtag #TimetoFocus. Her en der is de auto dan ook te vinden online, op de gevoelige plaat vastgelegd door het nobele spottersgilde. Bovenstaande plaatje werd de wereld ingeslingerd door Ford UK zelf. Een goede aanleiding om eens te kijken wat we kunnen verwachten van Ford’s nieuwe troef in het C-segment.

Meerdere varianten met de nodige uiterlijke verschillen

Nee, we bedoelen hiermee niet een hatchback en een station. Net als de Fiesta krijgt ook de Focus waarschijnlijk een aantal verschillende uitrustingsniveau’s die zich in hoge mate van elkaar onderscheiden. Bij alle auto’s kan je natuurlijk de nodige opties aanvinken en je auto daarmee ‘eigen’ maken, doch Ford gaat hierin wat verder dan normaal. Voor de Fiesta zijn er namelijk vier versies die allemaal hun eigen look hebben. Het Focus-project wordt geleid door Darren Palmer, dezelfde man die verantwoordelijk is voor de Fiesta (en andere kleine Fords). Vandaar is het logisch dat er de nodige overeenkomsten bestaan tussen de twee modellen.



Mooiere materialen in het interieur

Nu we het toch hebben over die overeenkomsten: net als de Fiesta zal de Focus een update krijgen waar het gaat om de plastics die gebruikt worden in het interieur. Met name bij de vorige Fiesta was het keiharde plastic een puntje van kritiek, maar ook de Focus had niet de meest aaibare plastics. Daar komt dus verandering in.

50 millimeter extra wielbasis, 50 Kg minder gewicht

Ford gaat niet teveel rommelen met de afmetingen van de Focus, maar de auto krijgt wel een net iets langere wielbasis. Dit komt ten goede aan de binnenruimte voor de passagiers. Daarnaast wordt de auto ook lichter, wat ongetwijfeld te maken zal hebben met het streven naar een laag verbruik.



Mogelijk een ‘Active’ Variant met AWD

Hip, stoer, crossoveresque! Om winst te halen moet je tegenwoordig iets hoog op de poten zetten en plastic bumpers meegeven. Ford doet het al met -jawel- de Fiesta Active en ook van de Focus komt er waarschijnlijk zo’n variant.

Qua motoren blijft veel hetzelfde

De 1.0 ecoboost zal met verschillende vermogens een belangrijk deel van de verkopen voor zijn rekening nemen. Daarboven komt de 1.5 liter grote driepitter beschikbaar die we kennen uit de Fiesta. Topper wordt in eerste instantie de ST (rijtest) met een 2.0 liter grote geblazen vierpitter. Er zal hopelijk/vast ook weer een RS komen, maar wat voor motor de heetste Focus krijgt is nog niet bekend.

Dieselaars moeten het doen met een één-punt-vijfje, tenzij er nog een hete ST diesel komt met een 2.0 onder de kap. Maar diesel ligt onder vuur, dus dat valt nog even te bezien.