Held Elon Musk schiet zijn Tesla Roadster naar de ruimte

Hij doet het gewoon!

Elon’s passieproject SpaceX draait op volle toeren. We speculeerden er al eerder over, maar toen bestonden er nog de nodige twijfels of Elon daadwerkelijk zijn geliefde Tesla Roadster de ruimte in zou schieten. Bovenstaande foto, afkomstig van NASASpaceFlight’s forum, maakt een einde aan alle twijfels. Musk’s Tesla gaat binnenkort een wilde rit tegemoet, zoveel is zeker.

Zo te zien gaat het in tegenstelling tot eerder gedacht niet om een nieuwe Tesla Roadster, maar om een exemplaar van het oude model waar het allemaal mee begon voor het merk. Heeft Elon geen enkele band met dat ding dan? Jawel, maar de Muskias vind het idee dat de auto op een gegeven moment door aliens wordt ontdekt nog aanlokkelijker dan de auto simpelweg zelf houden.

De launch van de Falcon Heavy waar de Tesla mee de lucht ingaat staat gepland voor 31 december januari.

Image-Credit: Elon Musk via Twitter en NASASpaceFlight