LEGO onthult nieuwe racelegendes van Ferrari en Porsche

Breid je collectie binnenkort uit met deze automobiele helden.

Je favorite set LEGO-stukken wordt wederom uitgebreid. Het Deense bouwblokkenbedrijf opent het jaar goed met een nieuwe reeks modellen die zich onder de paraplu van LEGO Speed Champions zullen scharen. In totaal komen er zes nieuwe sets die maar liefst negen nieuwe modellen onder elkaar zullen verdelen.

De nieuwe Speed Champions laten geen enkel terrein onaangetast. Dit begint met de Ford Fiesta van M-Sport, een knipoog naar de bolide waarmee Sebastien Ogier en Julien Ingrassia vorig jaar het WRC wonnen. De volgende wagen is de Ferrari 488 GT3 ‘Ferrari Corsa’, die het eveneens aardig doet in de GT3-klasse. Vervolgens hebben we de Le Mans winnende Porsche 919 Hybrid, compleet met start/finish lampen. De laatste van de individuele sets is een ’68 Ford Mustang Fastback, die qua kleur ernstig doet denken aan de Bullitt.

De combo’s zijn wellicht nog gaver. LEGO stopte de nieuwe Porsche 911 RSR bij een ouderwetse 911 Turbo 3.0, wat voor een fraaie combinatie zorgt. Tenslotte vormen een drietal Ferrari’s de ‘Ferrari Ultimate Garage’. Over de titel valt niet te twisten, aangezien LEGO de legendarische 250 GTO, een 488 GTE en de historische 312 T4 bij elkaar in een doos deed.

LEGO Speed Champions produceerde in het verleden al pareltjes als de enige betaalbare Bugatti Chiron en @casperh’s favoriete rallylegende, de Peugeot 205 T16 Group B.