Hier, een spoiler voor je BMW E36 die drie keer de auto kost

Negenduizend en drieënvijftig euro voor een spoiler.

De klassiekerbubbel. Hetgene wat ervoor zorgt dat een klassieke auto niet altijd af hoeft te schrijven. Geld beleggen kan altijd, maar als jij een scherp oog hebt op wat in de toekomst geld gaat opleveren, kan een auto een flinke investering zijn. Het is meestal wel belangrijk dat de auto in originele staat verkeert, geen extreme modificaties heeft en natuurlijk ook authentiek is. Wat de prijs verder opkrikt is een speciale status, een gelimiteerde editie of een auto die door een bijzonder verhaal minder werd geproduceerd dan bedoeld. Soms kun je dus al voorspellen welke auto’s flink wat geld gaan opleveren.

Kijken we bij BMW, dan heeft de klassiekerbubbel momenteel de eerste BMW M3 (E30) onder de plak zitten. Ook de BMW M3 CSL (E46) lijkt een goede investering te zijn en de M3 GTS (E92) en M4 GTS (F82) zouden wel eens raak kunnen schieten aan de kant van waardevastheid. Dan slaan we één generatie over. De E36. De BMW 3 Serie die populair is, omdat hij vergeten wordt en daarom goedkoop is. Een M3 van die generatie is daarom – mits goed onderhouden – nog wel rijp voor minder erge afschrijving dan je denkt, maar een investering is het nu nog niet. Zijn vergeten status levert echter op dat er ook een model is die we vergeten zijn en daarom toch een soort klassiekerstatus krijgt. De M3 Lightweight. Toegegeven, omdat hij alleen officieel in de VS is geleverd, is hij sowieso bijzonder voor Europeanen. Er zijn naar verluidt iets meer dan 100 stuks van de M3 LTW gebouwd en de auto werd kennelijk goed gewaardeerd door Paul Walker, die er meerdere bezat.

De centrale vraag van dit artikel luidt: dat een auto in de klassiekerbubbel verkeert, betekent dat iets voor de prijzen van onderdelen? Uiteraard wel, mits het authentiek is natuurlijk. Maar dan is de vraag: hoe kom je aan enkel een onderdeel van een klassieker, en niet de hele auto? En wat verwacht je dat een klant er mee wil doen? Bijvoorbeeld als iemand niet een M3 Lightweight te koop zet, maar enkel de spoiler en toebehoren. Goed, alle onderdelen kloppen en je krijgt de complete set. Maar de set bevat wat kleine beschadigingen bijvoorbeeld. En nogmaals, wat moet een willekeurige particuliere verkoper met een spoiler zonder auto? Waar is de auto dan? En ten slotte om de twijfels ietwat compleet te maken: het wordt geadverteerd als een ‘missing Paul Walker wing‘. Ja joh. Volgende week een Dodge Charger-bumper die ooit van Vin Diesel is geweest?

Maar goed, zoals de verkoper mager bewijs heeft dat het een echte is, hebben wij ook geen bewijs dat het een neppert is. Toch zou ik persoonlijk zeker van mijn zaak willen zijn als ik 10.000 dollar uitgeef aan een spoiler. Dat is 9.053 euro, uitgaande van huidige wisselkoersen. Als je van een frisse wind in je haren houdt, kan er voor dat geld een echte M3 (E36) op je oprit staan. De koper die de eBay-klant in achterhoofd heeft is een eigenaar van een echte Lightweight die niet het optionele racepakket met de spoiler aanvinkte. Er staat dan ook op dat je er niet de weg mee op mag. Dubieus, gezien het derde remlicht. Die heb je op het circuit minder nodig dan op straat.