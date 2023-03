Nóg een zeer speciaal BMW M model op komst

De BMW 3.0 CSL Hommage smaakt kennelijk naar meer, want er zit nog een zeer speciale BMW M in het verschiet.

2022 was een feestjaar voor BMW M, want de afdeling verantwoordelijk voor de meest sportieve BMW’s is toen 50 jaar oud geworden. Reden voor meerdere feestjes. Zo heeft de BMW M1 eindelijk een officiële opvolger gekregen qua unieke M “halo car”, al is de nieuweling de BMW XM. Tijden veranderen, zou je dan zeggen, maar de andere highlight is de BMW 3.0 CSL Hommage die juist laat zien dat BMW ook het verleden niet vergeten is. Elke BMW was in 2022 te bestellen met een speciaal M-logo om 50 jaar M te vieren en M kreeg een hoop meer aandacht vorig jaar.

Uitpakken

Inmiddels is het 2023 en is het wel een beetje klaar met al dat gefeest. Maar toch ook weer niet, want alles wat in 2022 onthuld is komt in 2023 op de markt. Bovendien gaat BMW gewoon lekker door met speciale modellen bouwen. Het altijd goed geïnformeerde BMWBlog laat weten dat BMW gaat uitpakken op Concours d’Elegance Villa d’Este dit jaar. De eerste bevestigde auto is de BMW i7 M70, de elektrische topversie van de nieuwe elektrische 7 Serie.

Speciale M modellen

Twee nog niet bevestigde modellen komen nu bij BMWBlog boven water. We beginnen even met de tweede, wat een “elegante, sportieve one-off hommage aan rijden voor twee” is. Hierbij tast BMWBlog ook nog aardig in het duister, want dit kan nog alles zijn. Helemaal omdat het gaat om BMW Group en niet BMW in het specifiek, dus het zou ook een Rolls-Royce of MINI kunnen zijn. Het zou zelfs een speciaal project van BMW Motorrad kunnen zijn.

Nee, het “speciale BMW M product” is waar iets meer over te vertellen is. Het is namelijk waarschijnlijk niet zo heftig als de 3.0 CSL. Daar komen er maar 50 van met een exorbitant prijskaartje. Volgens BMWBlog wordt het ook geen M2 of M3 want die hebben recent de spotlight gekregen door de nieuwe generatie M2 (G87) en M3 CS te introduceren. De M8 lijkt een beetje het ondergeschoven kindje en de Z4 is geen echte M (en die komt ook niet). Twee kanshebbers zijn de M4 CS, al zou dat een beetje een anticlimax zijn, en een uitzwaaimodel voor de BMW M5 aangezien de nieuwe 5 Serie eraan komt.

Een andere mogelijkheid is de BMW XM Label Red. Deze staat al gepland om de Pikes Peak op te beunen in juni en Villa d’Este is in mei. Ook dat zou een lichte anticlimax zijn, want eigenlijk wisten we al dat de Label Red aanstaande is. Dit is namelijk de versie die de hybride S68 V8 opvoert naar 750 pk. Een speciaal M model is het wel, een keiharde onthulling is het niet.

We moeten dus nog even wachten op deze zeer speciale BMW M. Er is al genoeg dik spul langs gekomen recent, dus een mildhete onthulling is zeker een mogelijkheid. We gaan het zien in mei, tenzij er al eerder dingen lekken uiteraard.