De Belgische autoverkoop laat zien wat had kunnen zijn

Een schrijnend contrast met ons door belastingen geteisterde autoland.

Ik weet het, het is een beetje een dood paard dat we hier af en toe blijven meppen, maar het is dan ook zo frustrerend om te zien hoe hard wij Nederlanders en met name autoliefhebbers uitgeknepen worden door de staat. Misschien denk je nu ‘ach, het valt allemaal wel mee’, maar in dat geval raden we je aan eens een blik te werpen op de Belgische autoverkopen hieronder.

De Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (FEBIAC) heeft namelijk de Belgische autoverkopen van 2018 in kaart gebracht en de resultaten zijn schokkend te noemen. Volgens de Belgen mogen wij Hollanders dan ‘dikke nekken’ hebben, maar zij hebben de dikke bakken. En niet alleen dat, ze hebben namelijk ook gewoon méér nieuwe bakken.

Waar er in Nederland vorig jaar 443.812 nieuwe auto’s over de toonbank gingen, waren dat er bij onze zuiderburen een dikke 100.000 units meer: 549.632 stuks. Let wel, er wonen in België bijna zes miljoen mensen minder dan in Nederland, dus als er per capita hetzelfde aantal auto’s verkocht zou worden als in Nederland zou dat cijfer op slechts 294.922 auto’s uitkomen. Anders gezegd: de gemiddelde Belg kocht 1,86 keer zoveel auto’s als de gemiddelde Nederlander in 2018. Een bizar verschil.

Zoals gezegd zijn het daarbij ook nog eens dikkere bakken. Als we de top-5 best verkochte automerken vergelijken komen we drie keer dezelfde merken tegen (Volkswagen, Renault en Peugeot), maar waar in Nederland de top-5 wordt gecompleteerd door bleppers van Opel en KIA (lees: Karls en Picanto’s), halen in België zowel BMW als Mercedes gewoon beide de top-5. Ook Audi staat trouwens in de Belgische top-10 met de zevende plaats (in Nederland vijftiende). In totaal werden er in Nederland vorig jaar 50.209 premium Duitsers verkocht, in België ging het om 104.293 units. Per capita parkeerden voor elke Nederlander die een dikke nieuwe premium Duitser voor de deur zette in 2018 drie Belgen een BMercedi voor de deur.

Het wordt daarom wederom hoog tijd om onze mannen (m/v) in Den Haag eens te adresseren en uit te leggen hoe de economie werkt. Ik heb even de kennis van mijn vorige studie afgestoft (heb ik er toch nog wat aan) en twee minuten de tijd genomen om een en ander (grafisch) weer te geven. Kijk Mark, Sybrand en Rob, het lijkt simpel: als je meer belasting heft denk je in eerste instantie wellicht ‘ha lekker, meer inkomsten’. Maar zo werkt het niet.

Mensen gaan die schaamteloze tax namelijk noodgedwongen proberen te ontwijken. Ze kopen bijvoorbeeld een Picanto in plaats van een Golf en nemen voor lief dat hun kids achterin klem zitten. Of ze importeren via een louche handelaar een schadebak uit Duitsland. Die dingen doen af aan de levensvreugde, maar het moet nou eenmaal, vanwege die torenhoge belastingen. Noodzakelijke opofferingen die het volk moet brengen voor de zelfredzaamheid van morgen? Nou nee, want het zorgt er ook voor dat die belastinginkomsten lager zijn dan jullie politici verwachten. Klinkt misschien gek voor mensen die denken in commissies en klimaattafels, maar dat is het niet.

Als jullie nieuwe auto’s nou níet zo zwaar zouden belasten, zouden namelijk méér mensen nieuw kopen, net als in België. Daarmee zouden de belastinginkomsten waarschijnlijk ongeveer op hetzelfde niveau blijven, of misschien zelfs hoger worden. Plus, iedere Nederlander kan eindelijk die dikke BMW rijden die we verdienen. Je weet wel, zo’n schoon benzinemodel met moderne techniek die heel weinig NOx uitstoot. CO2 is onder de streep namelijk helemaal niet zo belangrijk.

Mocht dit alles te abstract zijn, check gewoon even de onderstaande grafiek. De gele pijl met ‘NL’ is onze huidige situatie, de gele pijl met ‘iedereen een Bimmer’ is waar we naartoe moeten. De gele pijl met ‘NL onder leiding van de Jessias’ wordt de situatie als dat gekke GroenLinks de macht krijgt. Wat zeggen jullie? Oh, ja, ik denk ook dat iedereen dan écht gaat emigreren inderdaad. Enfin, regel het even, willen jullie. En liefst een beetje snel.



