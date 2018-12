Lezersvraag: wat is het mooiste instrumentarium?

De keuze is reuze, zeker anno 2018.

De afgelopen jaren hebben we een revolutie gezien in autoland. Men stapt massaal over op de digitale tellers. De Volkswagen Groep gaat bijvoorbeeld voor volledig digitaal, terwijl andere merken zoals Porsche en Mazda kiezen voor én analoog én digitaal. Het ziet er nu prachtig uit, maar vinden we die graphics over 20 jaar nog steeds cool? Of zal het dan net zo retro ogen, zoals onder meer bij een Citroën BX uit 1985. Eerlijk is eerlijk, de digitale graphics op een vroege Aventador uit 2011 vind ik nu al lelijk.

Het instrumentarium is een persoonlijk iets. Het is heel lastig om ‘de mooiste’ te kiezen. In deze lezersvraag mag je dan ook meerdere antwoorden geven, want er zijn heel wat gave voorbeelden te noemen. De kunst voor je ogen van een Pagani Huayra, de middenpositie van de klokken zoals een BMW Z8, de naalden die in tegenovergestelde richting opkruipen zoals bij een Aston Martin of de iconische Power Reserve-meter op een Rolls-Royce.

Zelf ben ik wel van van het simpele in combinatie met een beetje opschepperij. Zoals bij vroege Nissan (Nismo) Skyline GT-R’s het geval was. Het toerental klom op de klokken tot 10.000, soms 11.000 rpm, terwijl de zescilinder af-fabriek niet in de buurt kwam van zulke getallen. Maar die 10 en 11 zien er wel vet uit en daar krijg je als bestuurder toch een glimlach van. Geef uw commentaar en deel persoonlijke favorieten hieronder!