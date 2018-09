Volvo V60 is er nu ook als Cross Country!

Veilig de gebaande paden af kan nu ook met de V60.

Volvo heeft zojuist de doeken getrokken van haar volledig nieuwe V60 Cross Country. De Zweedse autofabrikant produceert van nature maar wat graag bolides die in staat zijn alle (weers)omstandigheden te trotseren en met de Cross Country-uitvoering van de nieuwe V60 (rijtest) houden ze deze overtuiging in leven. De auto verschijnt ruim twee jaar na de introductie van de V90 Cross Country.

Een van de belangrijkste verschillen tussen de originele modellen en de Cross Country-uitvoeringen is de rijhoogte. Ten opzichte van de V90 Cross Country (rijtest) doet de V60 Cross Country er een schepje bovenop. Waar de V90 slechts 57 mm hoger op zijn poten staat, geniet de V60 Cross Country van 75 mm aan extra bodemvrijheid. Daarnaast heeft de auto een aangepast onderstel, een speciaal ontwikkelde ophanging en is All Wheel Drive standaard. De auto krijgt standaard eveneens een Off-Road rijmodus, Hill Descent Control, Electronic Stability Control en Corner Traction Control.

Zoals verwacht kan ook de V60 Cross Country rekenen op de nieuwste technische snufjes van Volvo. Net als de nieuwe V60 en V90 is het Cross Country-model gebouwd op Volvo’s SPA-platform en heeft de bolide alle veiligheidssystemen (Pilot Assist, Run-off Road Mitigation, etc) die het normale model heeft.

In Nederland is de Volvo V60 Cross Country aanvankelijk alleen beschikbaar als D4 AWD (diesel). De bolide komt in deze vorm aan het begin van 2019 op de Nederlandse markt terecht. Niet veel later moet de T5 AWD (benzine) volgen. In het internationale persbericht spreekt Volvo ook van mild en plug-in hybride versies van de Cross Country, maar of deze naar Nederland komen, is vooralsnog niet bekend. Begin volgende maand worden de eerste prijzen onthuld.