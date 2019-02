Hier is de eerste kleding van Verstappen en G-Star

Wellicht rijd je er nét een stukje sneller mee naar je werk.

Het Formule 1-seizoen was net een aantal weken voorbij toen Max Verstappen een geheimzinnig bericht plaatste op social media, waarin hij sprak over een nieuwe samenwerking. Na snel denkwerk van Formule 1-kenner en collega @jaapiyo ontdekten we dat het ging om een zogenaamde ‘collaboration’ met het Nederlandse kledingmerk G-Star RAW.

Destijds wilde geen van beide zeggen wanneer de kledinglijn precies het levenslicht zou zien, maar de laatste dagen kwam daarin verandering. Vandaag is MAXRAW, zoals de lijn genoemd dient te worden, officieel verkrijgbaar op de website van de Nederlandse Red Bull-coureur.

Wie een blik werpt op de kleding van Max Verstappen, zal zien dat het niet per se de goedkoopste items zijn. Momenteel is de goedkoopste optie een simpel t-shirt van 34,95 euro, het duurst is een jasje “met een militair-achtig logo badge op de arm” dat 159,95 euro kost. Belangrijk om te vermelden is dat de items in gelimiteerde oplage op de markt komen, al wordt niet gezegd hoeveel stuks er maximaal geproduceerd zullen worden.