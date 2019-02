Stoffel Vandoorne heeft genoeg gehad van de Formule 1

De Belg heeft voorlopig geen trek in een terugkeer.

Toen McLaren nog voor het einde van het afgelopen Formule 1-seizoen aankondigde de bons te geven aan Stoffel Vandoorne, was het niet duidelijk waar de sympathieke Belg zijn carrière ging voortzetten. Gelukkig komt een talent als Vandoorne altijd wel op zijn pootjes terecht. We stonden dan ook niet te kijken dat HWA, dat volgend seizoen het fabrieksteam van Mercedes in de Formule E zal worden, later bevestigde Stoffel in zijn line-up te hebben opgenomen. Vandoorne vormt een duo met tweevoudig DTM-kampioen Gary Paffett.

Hoewel Vandoorne inmiddels een zeer duistere periode in de Formule 1 achter zich heeft gelaten, wil het ook in de elektrische raceklasse nog niet vlotten. Beide HWA-coureurs kunnen vooralsnog het tempo niet bijhouden, maken dure fouten of worden in de steek gelaten door de techniek. Na drie wedstrijden staan ze onderaan het klassement, zonder punten. Zeker aangezien Vandoorne iedere wedstrijd voldoende fans weet te verzamelen om zichzelf van de omstreden FanBoost te verzekeren, is het flink zonde.

Door zijn huidige situatie kunnen we het ons voorstellen dat Stoffel het ook in de Formule E niet naar zijn zin heeft, maar niets blijkt minder waar. Sterker: sinds zijn vertrek uit de koningsklasse geniet de geboren Kortrijker enorm van zijn nieuwe omgeving. Dit vertelt Vandoorne in een interview met Autosport.

“I’m in a completely different environment, which personally I’ve been enjoying a lot. It is a lot more relaxed because of the way the drivers get on with each other, the politics in the paddock.”

Stoffel gaat zelfs zover dat hij zegt voorlopig niet uit de Formule E te willen vertrekken. Nu hij is verbonden aan HWA, het team van AMG-oprichter Hans Werner Aufrecht, en de komende tijd tevens simulatorwerk mag uitvoeren voor het Formule 1-team van Mercedes, denkt hij gebakken te zitten. Geef hem eens ongelijk! Zodoende is het logisch dat Stoffel zijn zinnen niet heeft gezet op een voltijd positie in de Formule 1, waar politiek en geld de boventoon voeren. Hij besluit zijn verhaal met de volgende gedachte: