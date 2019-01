“Verstappen vertrekt als hij geen kampioen kan worden”

Dit is hét jaar dat Red Bull zich moet bewijzen.

In zijn jacht naar talenten heeft Red Bull een aantal onmiskenbare parels gevonden, maar de coureurs zijn absoluut niet voor de rest van hun carrière gebonden aan de energiedrankgigant. Met het vertrek van Sebastian Vettel naar Ferrari verloor het team zijn eerste échte ster en nu Daniel Ricciardo heeft besloten zijn heil te zoeken bij Renault, ziet de renstal een tweede protegé eieren voor zijn geld kiezen. Max Verstappen is sinds enkele jaren zonder enige twijfel de nieuwe favoriet binnen het team en samen hebben zij het ultieme plan om wereld- en constructeurskampioen te worden in de Formule 1. Echter, als het team ook met Honda faalt dit doel te realiseren, hoe ziet de toekomst er dan uit voor de Nederlander?

Wel, volgens de inmiddels gepensioneerde wereldkampioen van 2009, Jenson Button, kan Max Verstappen binnenkort wel eens op zoek gaan naar een team dat beter presteert dan de zijne. In een interview met Sky Sports F1 vertelt de Britse coureur dat hij denkt dat de voorhoede door alle regelwijzigingen omtrent aerodynamica komend jaar bijzonder competitief zal zijn, maar dat dit niet per se in het voordeel van Verstappen uit hoeft te pakken.

“There are so many changes in the sport at the moment and that’s exactly what the sport needs. I think we will have three teams battling at the front and, if we do, there will be some fantastic fights.”

Hoe goed deze gevechten voor de actie en emotie op de baan ook mogen zijn, Verstappen zal volgens Button pas tevreden zijn wanneer hij dit jaar een oprechte kans heeft om voor de titel te strijden. Is dit niet het geval, dan zal hij beginnen te twijfelen over zijn team en mogelijk snel op zoek gaan naar een renstal die hem een betere kans op de eindzege zal kunnen geven.

“It’s tricky with Max. He’s always moving forward and he’s always looking for something else. He jumps into a Red Bull and he wins his first race. This year is a really important year for him to keep it moving. He has to be fighting for the championship or I think he will start asking questions about where he should be in the future.”

Hoewel Max eigenlijk nog maar aan het begin van zijn carrière staat, heeft Button wel degelijk een punt door aan te kaarten dat Verstappen hongeriger dan ooit zal zijn om de titel te veroveren. De Nederlander heeft inmiddels immers meerdere overwinningen in één seizoen op zijn naam geschreven en zal daardoor in de toekomst niet met minder genoeg willen nemen. De wereldtitel is de logische volgende stap, dus zal zich hij in een team moeten bevinden dat hem een dergelijke mogelijkheid kan bieden. Is het niet Red Bull, dan zal het een andere partij worden. Geïnteresseerden genoeg, zo denken wij.