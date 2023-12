Tesla verkoopt troep: “het ligt aan de bestuurder”

Tesla verkoopt troep, maar weigert er iets aan te doen. Een vernietigend rapport kan ze gaan achtervolgen.

Bij Tesla gaat het lekker. Elon Musk is de rijkste alleenheerser in de autoindustrie. Sterker nog, het is de rijkste meneer op deze planeet. Dat komt vooral door de waarde van Tesla. Het Amerikaanse elektrische automerk boert goed. De marges op de Tesla’s zijn kennelijk enorm, waardoor ze heel makkelijk met de prijzen kunnen variëren om ze de concurrentie te pareren. Daarbij hebben Tesla’s goede een goede actieradius en kun je ze snel laden. Ze zijn nog compleet uitgerust ook!

Waar doen ze het toch van? Nou, ze schijnen een enorme hoeveelheid troep te verkopen aan hun nietsvermoedende klanten. Mochten de gedupeerden opmerken dat hun auto niet zo goed is als verwacht, geeft Tesla de schuld aan die klanten. Dat blijkt uit een werkelijk vernietigend rapport van persbureau Reuters. Collega Machiel sprak hier vorige week al een keer over, maar het blijkt echt een clusterduck (d=f) van jewelste te zijn..

Voorwielophanging

Zo is er het verhaal van ene Shreyansh Jain. Die had een Model Y gekocht (modeljhaar 2023, de nieuwste dus). Na 170 gereden kilometers begaf de voorwielophanging linksvoor het. Uiteraard ging Jain ermee naar het Tesla-servicepunt om garantie te reclameren, maar volgens Tesla lag het toch echt aan misbruik van de bestuurder. De reparaties bedroegen een niet al te malse 14.000 dollar.

Dan zul je denken: dit is een exemplarisch voorbeeld en daar heb je helemaal gelijk in! Maar volgens Reuters zijn er tal van voorbeelden waarbij Tesla wist dat ze troep hadden verkocht en alsnog de kosten verhaalden op de slachtoffers. Reuters zegt duizenden gedocumenteerde voorbeelden te hebben van dergelijke praktijken.

Hetzelfde verhaal

Telkens is het verhaal hetzelfde: een slecht geporduceerd onderdeel weigert deugdelijk te functioneren en Tesla geeft de schuld aan de bestuurder die de rekening voor zich krijgt. Reuters meldt dat het om zaken van 2016 tot 2022 gaat.

Het grote issue is dat het gaat om heel wezenlijke onderdelen als de aandrijfassen, stuurinstallatie en ophanging. Als deze niet goed functioneren, kan dat voor hachelijke situaties zorgen. In China werd Tesla er op gewezen dat een gedeelte van de voorwielophanging niet deugdelijk was en dat Tesla dat bij alle auto’s moest vervangen (in China).

Wat te doen?

Een ander dingetje om rekening mee te houden is dat de Tesla-medewerkers aan Reuters hebben gemeld dat de problemen bekend zijn, maar dat ze er niets aan mochten doen. Zo stelden enkele ingenieurs van Tesla voor om toeleveranciers keihard aan te pakken voor het leveren van troep.

Dan is het nu tijd voor de oh zo bekende Autoblog Nuance. Want is dit echt zi’n schandalige situatie? Als het waar is wel. Nu moeten we erbij aantekenen dat Tesla de afgelopen jaren miljoenen auto’s heeft verkocht, dus dan vallen duizenden gevallen relatief mee, natuurlijk. In veel gevallen zijn het natuurlijk wat goedkopere budget-producten van een nieuwe fabrikant. Dus ja, wat kun je verwachten van de bouwkwaliteit?

Check hier het COMPLETE rapport.

Via: Carbuzz