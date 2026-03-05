Hier kun je op dit moment het goedkoopst tanken in jouw provincie

Het prijsverschil in dezelfde regio gaat richting de 50 cent per liter!

Excuses als je hinder ondervindt aan het aantal artikelen op Autoblog.nl deze dagen die over de Nederlandse brandstofprijzen gaan. Het onderwerp is nu eenmaal relevant vanwege de grote prijsstijgingen als gevolg van de onrust in het Midden-Oosten. Ook vandaag zijn de gemiddelde prijzen weer gestegen.

Maar wat nog relevanter voor jou is, is om te zien waar je het goedkoopst kunt tanken bij jou in de buurt, zeker in deze moeilijke tijden. Gelukkig heeft Independer een lijstje opgesteld met de goedkoopste tankstations per provincie. Daarnaast zijn er de tien gemeenten gevonden waar de prijsverschillen binnen de gemeente het grootst zijn.

Het grootste verschil vinden we in het Limburgse Venray (hé, daar heb ik afgelopen weekend toevallig nog getankt voor 1,91 euro!). Daar is benzine bij het goedkoopste tankstation 0,48 cent per liter goedkoper uit dan bij de duurste. Independer gaat uit van een benzinetank van 50 liter. In dat geval kun je 24 euro op een volle tank besparen. En zo gaat het in meerdere gemeenten.

Grootste prijsverschillen binnen een gemeente

Venray (Limburg): verschil tot € 24,00 voor een volle tank Westerveld (Drenthe): verschil tot € 23,50 voor een volle tank Delft (Zuid-Holland): verschil tot € 23,00 voor een volle tank Oldambt (Groningen): verschil tot € 22,50 voor een volle tank De Wolden (Drenthe): verschil tot € 22,00 voor een volle tank Dinkelland: Overijssel: verschil tot € 22,00 voor een volle tank Noordoostpolder (Flevoland): verschil tot € 22,00 voor een volle tank Súdwest-Fryslân (Friesland) verschil tot € 22,00 voor een volle tank Breda (Noord-Brabant): verschil tot € 21,00 voor een volle tank Ede (Gelderland): verschil tot € 21,00 voor een volle tank

Mochten deze gemeenten zo ver van jouw woonplaats of werkadres af liggen dat het geen voordeel oplevert, dan is het zeker interessant om te kijken naar de goedkoopste tankstations in Nederland per provincie. Wie vandaag de dag het allergoedkoopste uit wil zijn per liter benzine kan op meerdere plekken terecht. De laagste prijs is 1,889 euro per liter. Je vindt zulke goedkope peut in Sluis (Zeeland), Frederiksoord (Drenthe) en Steenwijk (Overijssel).

Goedkoopste benzine per provincie

Drenthe : Menger in Frederiksoord, € 1,889 per liter benzine

: Menger in Frederiksoord, € 1,889 per liter benzine Flevoland : Supertank de Ketting in Dronten & Supertank in Dronten-West, € 1,959 per liter benzine

: Supertank de Ketting in Dronten & Supertank in Dronten-West, € 1,959 per liter benzine Friesland : Joontjes Kreditank in Steenwijk & Tinq in Oosterwold, € 1,909 per liter benzine

: Joontjes Kreditank in Steenwijk & Tinq in Oosterwold, € 1,909 per liter benzine Gelderland : Argos Zeilmaker in Rheden & Goris in Wehl, € 1,919 per liter benzine

: Argos Zeilmaker in Rheden & Goris in Wehl, € 1,919 per liter benzine Groningen : Tango in Stadskanaal, € 1,899 per liter benzine

: Tango in Stadskanaal, € 1,899 per liter benzine Limburg : Esso express in Oostrum, € 1,919 per liter benzine

: Esso express in Oostrum, € 1,919 per liter benzine Noord-Brabant : Tinq in Uden, € 1,929 per liter benzine

: Tinq in Uden, € 1,929 per liter benzine Noord-Holland : Argos in Warmenhuizen, € 1,939 per liter benzine

: Argos in Warmenhuizen, € 1,939 per liter benzine Overijssel : Kreuze Dolderweg in Steenwijk, € 1,889 per liter benzine

: Kreuze Dolderweg in Steenwijk, € 1,889 per liter benzine Utrecht : Supertank in Bunschoten Spakenburg, € 1,959 per liter benzine

: Supertank in Bunschoten Spakenburg, € 1,959 per liter benzine Zeeland : Tankstation in Sluis, € 1,889 per liter benzine

: Tankstation in Sluis, € 1,889 per liter benzine Zuid-Holland: Formule 2 in Hillegom, € 1,929 per liter benzine

Nieuwsbron: Independer