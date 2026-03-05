Plug-in hybride Lotus Eletre X is officieel en komt naar Europa!

Dit is wanneer je de ‘Lotus For Me’ kunt bestellen in Europa.

We wisten al dat ie kwam en dat er een teleurstellende motor in zou liggen. Maar nu is het officieel: Lotus heeft een PHEV! Het model is gepresenteerd in China waar hij ook zijn debuut zal maken. Daar heet het model de Lotus For Me. Wij in Europa gaan wel gewoon de modelnaam gebruiken en zeggen Lotus Eletre X tegen de PHEV-versie.

Qua afmetingen en ontwerp is er vrijwel niets veranderd aan de SUV. Het is nog steeds een vrije grote hoge vervoerder met dezelfde Lotus-designtaal. De verbrandingsmotor is inderdaad een 2,0-liter turbomotor die wordt geholpen door twee elektromotoren met 900 volt architectuur. De aandrijflijn is goed voor 952 pk waarmee in een rechte lijn sprinten vliegensvlug gaat.

Sprinten maar!

Van 0 naar 100 gaat in 3,3 seconden, 0-200 km/u in 10,5 seconden en 0-400 meter in 11,16 seconden. Heftig. Hier helpt speciale ontladingstechniek bij. De 70-kWh batterij kan als je wilt in 5 minuten leegraken. Vervolgens kun je de accu opladen op de verbrandingsmotor. Bij een snelheid van 120 km/u kan er 25 kWh per uur extra worden opgeladen. Hang je hem vervolgens aan de snellader dan moet je in zo’n 10 minuten van 0 naar 100 procent kunnen laden.

Rij je enkel op de accu dan is je actieradius volgens de CLTC-berekening 420 kilometer. Mag de benzinemotor meehelpen? Dan klimt de actieradius naar meer dan 1.400 kilometer. Voor de goede orde: de Nederlandse Lotus-website heeft het over een gecombineerde range van meer dan 1.200 kilometer.

Lotus gonna Lotus

De Eletre wordt door velen nog altijd gezien als de anti-Lotus. Chapman zou het nooit goedkeuren dat zijn merk zo’n gigantische logge machine zou bouwen. Om toch nog wat van het fijne stuurgevoel waar je Lotus van kent terug te brengen in de Eletre X is er een speciale ophanging. Denk aan een luchtvering met dubbele kamers en kleppen, adaptieve demping en een actieve stabilisatorstang.

Omdat het Chinese Geely tegenwoordig de baas is over Lotus brengt het merk deze plug-in hybride Eletre als eerst uit in China. Hierna zijn wij in Europa aan de beurt, ergens in de zomer van dit jaar en pas daarna komt de PHEV naar Amerika, het Midden-Oosten, Azië-Pacific en andere markten.

De leveringen beginnen in Europa ergens in de herfst van 2026. De Europese en Nederlandse prijzen zijn nog onbekend. Goedkoop zal de Lotus Eletre X niet zijn. De EV-versie kost hier minimaal 103.795 euro. Bekijk hieronder hoe wij die vinden rijden.