GMA T.50 kon extremer: dit is de GMA T.50s Niki Lauda en hij is klaar voor productie!

De nog dikkere supercar met Cosworth V12 en ventilator is af!

Dit is zonder twijfel het dikste spul dat je vandaag gaat zien op Autoblog.nl. En misschien wel het dikste spul dat je hier gaat zien voor de rest van het jaar. Niet omdat we niet ons best doen om naar nog toffere auto’s te zoeken, maar omdat die niet bestaan. Je merkt het: ik ben fan van de fancar.

Vandaar dat ik ook elke mogelijkheid aangrijp om wat over de GMA T.50 van ontwerplegende Gordon Murray te tikken. Vandaag is er verheugend nieuws: de GMA T.50s Niki Lauda – zeg maar de GT3 RS-versie van de T.50 – heeft zijn laatste tests doorstaan en is klaar om in productie te gaan.

GMA deelt een testverslag met een lekkere dosis aan beeldmateriaal. De Britse supercarfabrikant bracht het derde prototype naar Bahrein voor de laatste experimenten. Dit circuit leent zich volgens GMA perfect voor zulke tests. Het baantje vraagt veel van de auto dankzij de veelzijdige lay-out en het ruwe asfalt.

Hoe snel is de GMA T.50s Niki Lauda?

Het groene monster hierboven is de XP3-versie en werd bestuurd door GMA-testcoureur Dario Franchitti. Hij wist een topsnelheid van 296 km/u aan te tikken en had 2,7 G op zijn nek in een snelle bocht. Zijn snelste rondetijd was een 1:53.03.

Daarmee is de V12-supercar een stuk sneller dan de LMGT3-klasse van het WEC. De snelste GT3 tijdens de kwalificatie reed in 2025 een 2:02.991 in Bahrein. De T.50s Niki Lauda komt zelfs in de buurt van de Hypercar-poletijd (1:46.826). De F1 is nog wat te hoog voor hem gegrepen. Piastri pakte afgelopen jaar pole met een 1:29.841.

Hoe krijgt de dikkere GMA T.50 dat voor elkaar?

De uitleg voor zo’n snelle rondetijd is simpel. Kijk naar de specificaties en technische hoogstandjes van de T.50s Niki Lauda en je weet genoeg. Het autootje weegt bijvoorbeeld minder dan 900 kilo maar genereert dankzij het afstelbare aero-pakket maximaal meer dan 1.200 kilo neerwaartse druk. Op de kop rijden in een tunnel moet dus makkelijk gaan.

Daar komt nog een kolos van een aandrijflijn bovenop. Vlak achter de cabine ligt de magnifieke 3,9-liter GMA Cosworth V12-motor met 772 pk die doorgaat tot 12.100 tpm! Anders dan bij de gewone T.50 schakel je niet met een handpook, maar met flippers achter het stuur. Daarvan wordt de supercar nog een tandje vlugger. De centrale zitpositie is gelukkig wel gebleven.

Na deze laatste ronden in de proeftuin is het tijd voor het echte werk: de productie van de GMA T.50s Niki Lauda. Franchitti heeft er zijn handtekening onder gezet waardoor alle 25 exemplaren tot leven kunnen komen. Ergens halverwege dit jaar moeten de klanten hun auto’s in ontvangst nemen. Elke gebouwde auto krijgt van Gordon Murray een speciale extra naam die refereert aan één van de 25 eerste F1-races die auto’s van zijn hand hebben gewonnen.

Gordon Murray is trots en verduidelijkt: “Bij deze auto ging het nooit om het neerzetten van rondetijden. We hebben simpelweg de lichtste, optimaal gemotoriseerde en meest op de bestuurder gerichte circuitauto ontworpen die er is – met de juiste formule komt snelheid vanzelf. De T.50s is van de grond af ontworpen om de best mogelijke rijervaring op het circuit te bieden, zonder compromissen.”

Het spreekt voor zich dat we dat graag eens aan de lijve ondervinden. Ik doe dit niet vaak maar voor de T.50 maak ik graag een uitzondering: ken of ben je dus iemand met een T.50s in de bestelling? Je weet ons te vinden via [email protected]!