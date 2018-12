Hier maken Nederlanders de meeste verkeersclaims

In welke provincie wonen brokkenmakers?

Goed nieuws voor verzekeraars. Het aantal schadeclaims is in 2017 afgenomen in vergelijking met het jaar daarvoor. Er is sprake van een daling van 18 procent, met in totaal 741.000 schadegevallen. Het slechte nieuws is dat de kosten juist zijn toegenomen. Volgens het Verbond van Verzekeraars was 2017 goed voor in totaal 2,6 miljard euro schade.

De meeste schadeclaims zijn afkomstig uit Zeeland. In deze provincie is sprake van 79,2 verkeersclaims per 1000 huishoudens. Dalers waren Flevoland (-14,6 procent) en de provincie Noord-Brabant (-14,5 procent). Het Verbond van Verzekeraars denkt dat er minder claims zijn omdat 2017 een relatief rustig jaar was qua weer. Ook de toenemende slimme technologie in auto’s is een factor. Denk aan parkeersensoren of adaptieve cruise control. Zaken die een botsing en dus schade helpen voorkomen.

Dat de schadelast wel is toegenomen heeft volgens de organisatie te maken met de kosten. Niet zozeer door autoreparaties, maar vanwege medische kosten in vorm van letselschade. De schadelast op de WA-autoverzekering van 2014 tot en met 2017 is met 25 procent gestegen. Nog steeds is afleiding in het verkeer één van de belangrijkste oorzaken voor ongelukken.

Foto: Mustang met wat schade. Via @hanse1one op Autojunk