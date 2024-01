Tesla Redwood: compacte crossover komt al volgend jaar!

De betaalbare Tesla Redwood komt er al heel erg snel. De Volvo EX30 kan zijn borst nat gaan maken.

Op dit moment kijkt iedereen met grote ogen naar de Volvo EX30. Een compacte elektrische premium crossover voor relatief weinig geld. Dat is iets dat heel erg veel mensen aanspreekt. De verwachting is dan ook dat je deze auto heel erg veel tegengaat komen in Nederland. Wat dat betreft is het slim van Niels van Rooij om alvast met uitgebreide modificatie-mogelijkheden op de proppen te komen.

Maar is dit segment dat niets voor Tesla? Nou, daar zeg je een waar woord, want dat is namelijk het geval! Nu gaan er al heel erg lang geruchten over een kleine en écht betaalbare Tesla. De strategie van de Amerikaanse EV-pionier was altijd transparant (en effectief): eerst de grote dure auto’s met grote marges, daarna de massa opzoeken. Dat is precies wat ze gedaan hebben.

Tesla Redwood

Dan is het nu dus tijd voor een model onder de Model 3 en Model Y. We hebben weleens geschreven over de compacte Model 2, maar daarbij was het wel altijd ‘in de verre toekomst’. Maar ja, als je maar lang genoeg wacht komt die verre toekomst vanzelf dichterbij. Volgens Reuters staat de Tesla Redwood namelijk bijna klaar om productie te gaan. De naam Redwood is een werktitel, zoals de Model 3-facelift Project Highland heet.

De Tesla Redwood gaat het meest bijzondere project worden voor de toko van Elon Musk. Het is namelijk de bedoeling dat er enorm veel van gebouwd (en verkocht) gaan worden. Naar het schijnt is Tesla aan het zoeken naar leveranciers die voor meer dan 10.000 auto’s per week kunnen leveren.

Goedkoop

Een goedkope Tesla waar er heel erg veel van gebouwd moeten gaan worden. Dat klinkt als een recept voor een zeer slecht afgewerkte auto. Niets is minder waar. Sowieso voert Tesla heel veel ingrijpende verbeteringen door tijdens de modelcyclus, maar ze hebben een paar Honda Civics gekocht en die helemaal ontleed. Zo kunnen ze bij Tesla ontdekken hoe Honda tegen een zeer lage prijs een kwalitatief goede auto maakt. Ja, de Civic is alleen in Nederland duur.

De Tesla Redwood komt te staan op het nieuwe NV9X-platform. Tesla heeft al bevestigd dat er sowieso twee modellen op gebouwd gaan worden. Of we de Tesla Redwood al in juni van 2025 kunnen verwelkomen is overigens nog maar de vraag.

Naar het schijnt is het intern wel de bedoeling dat dan de auto gelanceerd is en de productie start. Er zijn echter ook Tesla-insiders die zeggen dat Tesla sowieso nooit die timelines en deadlines weet te halen en het zo een jaartje langer kan duren. Goh. Maar dan nog: het betekent dat de Volvo EX30 in vrij korte tijd een zeer geduchte concurrent bijheeft.